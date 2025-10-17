By Mohit
हारिस रऊफ की वाइफ से नहीं हटेंगी नजरें!
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ शादीशुदा हैं। हारिस की वाइफ का नाम मुजना मसूद मलिक है।
मुजना मसूद मलिक
मुजना मसूद मलिक बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। इस कपल ने 24 दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद में शादी की थी।
2022 में शादी
शादी समारोह में करीबी लोग ही शामिल हुए थे मगर 7 जुलाई 2023 को बड़ा रिस्पेशन रखा था जिसमें कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई थीं।
6 महीने बाद पार्टी
मुजना मसूद मलिक पेशे से मॉडल हैं। वे कई बड़े ब्रैंड्स के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं।
पेशे से मॉडल
फैशन क्वीन मुजना मसूद मलिक हारिस से इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज के दिनों में मिली थीं।
मुलाकात कब?
हारिस और मुजना में पहले दोस्ती हुई और फिर धीरे-धीरे दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार का अहसास हुआ।
दोस्ती फिर प्यार
आपको बता दें कि मुजना अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
वहीं हारिस को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ को अलग-अलग जगह पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।
घूमने की शौकीन
हारिस के क्रिकेट करियर पर नजर डाले तो वे अबतक 1 टेस्ट मैच, 50 वनडे मैच और 94 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।
करियर ऐसा
इस दौरान टेस्ट में 1 विकेट, वनडे में 88 विकेट और टी-20 इंटरनेशनल में 133 विकेट चटका चुके हैं।
इतने विकेट
