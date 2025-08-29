By Mohit
इस वजह से वजन कम नहीं कर पा रहा पाक बैटर
पाकिस्तान के पूर्व स्टार विकेट कीपर मोईन खान के बेटे आजम खान खेल के अलावा अपनी फिटनेस के वजह से भी अक्सर चर्चा में रहते हैं।
आजम खान की फिटनेस को लेकर अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं। आलोचक उनके बढ़ते वजन पर सवाल खड़े करते रहे हैं।
खराब फिटनेस पर अब आजम खान ने खुलकर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि आखिरकार इतनी आलोचना होने के बाद भी वे अपना वजन क्यों नहीं घटा पा रहे हैं।
एक इंटरव्यू में आजम ने बताया है कि वो पिछले कुछ समय से इतना क्रिकेट खेल रहे हैं कि वजन घटाने का समय ही नहीं मिल पा रहा।
आजम ने कहा है कि वे बीते चार-पांच साल से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसे में खुद को फिट करने के लिए समय ही नहीं मिला।
पूर्व दिग्गज क्रिकेटर के बेटे ने कहा 'कुछ हफ्तों या कुछ दिनों में मेरा वजन कम नहीं होने वाला। ऐसे में इसके लिए समय चाहिए।
आजम ने ये भी बताया कि वे इस समय लाहौर एनसीए में अपनी फिटनेस और खेल पर मेहनत कर रहे हैं।
आजम ने ये भी बताया कि उनकी खान-पान की कुछ बुरी आदतें रही हैं लेकिन अब ये उनके लिए बहाना नहीं क्योंकि वे एनसीए में कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
मालूम हो कि अधिक वजन होने के कारण वो अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हैं। वे काफी समय से पाकिस्तान टीम से भी बाहर चल रहे हैं।
आजम बीते कुछ समय से दुनिया की अलग-अलग टी-20 लीग में खेल रहे हैं।
