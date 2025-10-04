By Mohit
कमेंटेटर है इस पाक महिला क्रिकेटर के पति

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर आलिया रियाज ने अप्रैल 2024 में शादी कर ली थी।

महिला क्रिकेटर के लाइफ पार्टनर कमेंटेटर अली यूनिस हैं जो कि कई साल से कमेंट्री कर रहे हैं।

कमेंटेटर अली यूनिस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वकार यूनिस के छोटे भाई हैं।

निकाह की वलिमा में पाकिस्तान के कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने शिरकत की थी जिसमें क्रिकेटर बाबर आजम भी थे।

आलिया रियाज और अली यूनिस अक्सर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं जिनमें दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

आलिया और अली को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो दोनों अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।

आपको बता दें कि अली उर्दू भाषा में कमेंट्री करते हैं। आलिया ने अबतक 76 वनडे मैच औ 102 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।

इस दौरान वनडे में 1587 रन तो 12 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं टी-20 इंटरनेशनल में 1202 रन और 20 विकेट चटकाए हैं।

आपको बता दें कि आलिया की गिनती पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटर्स में होती है।

