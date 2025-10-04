By Mohit
PUBLISHED Oct 4, 2025
Cricket
कमेंटेटर है इस पाक महिला क्रिकेटर के पति
पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की
ऑलराउंडर
आलिया
रियाज ने अप्रैल 2024 में शादी कर ली थी।
2024 में शादी
Source: Insta
महिला क्रिकेटर के
लाइफ
पार्टनर
कमेंटेटर
अली
यूनिस
हैं जो कि कई साल से
कमेंट्री
कर रहे हैं।
कमेंटेटर
अली
Source: Insta
कमेंटेटर
अली
यूनिस
पाकिस्तानी
क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वकार
यूनिस
के छोटे भाई हैं।
अली
यूनिस
Source: Insta
निकाह की
वलिमा
में पाकिस्तान के कई दिग्गज
क्रिकेटर्स
ने शिरकत की थी जिसमें क्रिकेटर बाबर आजम भी थे।
की थी शिरकत
Source: Insta
आलिया
रियाज और अली
यूनिस
अक्सर
तस्वीरें शेयर करते रहते हैं जिनमें दोनों का
लव
बॉन्ड
साफ नजर भी आता है।
लव बॉन्ड
Source: Insta
आलिया
और अली को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो दोनों अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
आपको बता दें कि अली उर्दू भाषा में
कमेंट्री
करते हैं।
आलिया
ने
अबतक
76
वनडे
मैच औ 102 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।
करियर
Source: Insta
इस दौरान
वनडे
में 1587 रन तो 12
विकेट
अपने नाम किए हैं। वहीं टी-20 इंटरनेशनल में 1202 रन और 20
विकेट
चटकाए हैं।
रन और विकेट
Source: Insta
आपको बता दें कि
आलिया
की गिनती पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत महिला
क्रिकेटर्स
में होती है।
खूबसूरत
Source: Insta
