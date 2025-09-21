By Mohit
Sep 21, 2025

 Cricket

पाक क्रिकेट एंकर से नहीं हटेंगी नजरें!

पाकिस्तान की रोहा नदीम की गिनती क्रिकेट की सबसे खूबसूरत महिला एंकर में होती है।

रोहा नदीम

रोहा नदीम की खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज कुछ ऐसा है कि वे बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

मैदान पर खिलाड़ियों संग चुलबुले अंदाज में बातचीत करने वाली रोहा लुक्स के मामले में सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

अप्सरा से कम नहीं

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। एथनिक में तो वे बला की खूबसूरत लगती हैं। वे एशिया कप 2023 में भी एंकरिंग कर चुकी हैं।

एशिया कप में एंकरिंग

रोहा खुद भी कभी क्रिकेट खेलती थीं मगर वक्त के साथ उन्होंने खुद को एंकरिंग की दुनिया में फिट कर लिया।

खेलती थीं क्रिकेट

पाकिस्तान की ये एंकर पेशे से पत्रकार भी हैं और अलग-अलग विषयों पर अपनी बेबाक राय रखती हैं।

बेबाक राय

एजुकेशन की बात करें तो वेल्स की कार्डिफ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुकी हैं। रोहा ने जर्नलिज्म में एमएम किया हुआ है।

एजुकेशऩ

रोहा नदीम ब्रॉडकास्ट, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के लिए काम करती हैं।

अलग-अलग प्लेटफॉर्म

एंकरिंग में काफी नाम कमा चुकीं रोहा पाकिस्तान के बड़े अखबार के लिए कॉलम भी लिखती हैं।

लिखती भी हैं

अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देने वाली रोहा हर दिन जिम में जमकर मेहनत करती हैं।

बेहद फिट

