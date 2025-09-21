By Mohit
PUBLISHED Sep 21, 2025
पाक क्रिकेट एंकर से नहीं हटेंगी नजरें!
पाकिस्तान की
रोहा
नदीम
की गिनती क्रिकेट की सबसे खूबसूरत महिला
एंकर
में होती है।
रोहा
नदीम
Source: Insta
रोहा
नदीम
की खूबसूरती और
ग्लैमरस
अंदाज कुछ ऐसा है कि वे बड़ी-बड़ी
एक्ट्रेस
और
मॉडल
को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
मैदान पर खिलाड़ियों संग चुलबुले अंदाज में बातचीत करने वाली
रोहा
लुक्स
के मामले में सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
अप्सरा से कम नहीं
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
एथनिक
में तो वे बला की खूबसूरत लगती हैं।
वे एशिया कप 2023 में भी
एंकरिंग
कर चुकी हैं।
एशिया कप में
एंकरिंग
Source: Insta
रोहा
खुद भी कभी क्रिकेट खेलती थीं मगर वक्त के साथ उन्होंने खुद को
एंकरिंग
की दुनिया में फिट कर लिया।
खेलती थीं क्रिकेट
Source: Insta
पाकिस्तान की ये
एंकर
पेशे से पत्रकार भी हैं और अलग-अलग विषयों पर अपनी बेबाक राय रखती हैं।
बेबाक राय
Source: Insta
एजुकेशन
की बात करें तो
वेल्स
की
कार्डिफ
यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुकी हैं।
रोहा
ने
जर्नलिज्म
में
एमएम
किया हुआ है।
एजुकेशऩ
Source: Insta
रोहा
नदीम
ब्रॉडकास्ट
, प्रिंट और
डिजिटल
मीडिया के लिए काम करती हैं।
अलग-अलग प्लेटफॉर्म
Source: Insta
एंकरिंग
में काफी नाम कमा चुकीं
रोहा
पाकिस्तान के बड़े अखबार के लिए
कॉलम
भी लिखती हैं।
लिखती भी हैं
Source: Insta
अपनी
फिटनेस
पर खासा ध्यान देने वाली
रोहा
हर दिन
जिम
में जमकर मेहनत करती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
भारतीय महिला
बॉक्सर
नूपुर
शेरोन
