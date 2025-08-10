By Mohit
टेस्ट: दोहरा शतक जड़ने वाले पाक बल्लेबाज
क्रिकेट का सबसे पुराना फार्मैट टेस्ट है। टी-20 के इस जमाने में टेस्ट क्रिकेट को आज भी फैन्स काफी पसंद करते हैं।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक जड़ने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने 124 टेस्ट मैच खेले जिनमें कुल 6 दोहरे शतक अपने नाम किए।
पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज यूनुस खान ने 118 टेस्ट मैच खेले जिनमें 6 दोहरे शतक जड़े।
पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज जहीर अब्बास ने 78 टेस्ट मैच में कुल 4 दोहरे शतक जड़े।
पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने 90 टेस्ट मैच खेले जिनमें 4 दोहरे शतक जड़े।
पाकिस्तान के बल्लेबाज अजहर अली ने 97 टेस्ट मैच में 3 दोहरे शतक जड़े हैं।
आपको बता दें कि टेस्ट फार्मैट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक जड़ने का रिकॉर्ड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के नाम है।
डॉन ब्रैडमैन ने अपने 52 टेस्ट के छोटे से करियर में ही 12 दोहरे शतक जड़ दिए थे।
