पाक बैटर ने अंपायर की बेटी से की थी शादी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद शादीशुदा हैं। सरफराज ने लव मैरिज की हुई है।

लव मैरिज

Source: SocialMedia

सरफराज की बेगम का नाम सैयदा खुशबख्त है और वे बेहद ही ग्लैमरस और खूबसूरत हैं।

ग्लैमरस और खूबसूरत

Source: SocialMedia

कपल ने 19 मई, 2015 को कराची में शादी कर ली थी। इस कपल का एक बेटा भी है।

2015 में शादी

Source: SocialMedia

सैयदा खुशबख्त पूर्व क्रिकेट अंपायर आफताब अली शाह की बेटी हैं।

अंपायर की बेटी

Source: SocialMedia

बला की खूबसूरत सैयदा खुशबख्त के भाई और सरफराज के बीच अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में अंडर-12 क्रिकेट खेलते थे।

दोस्त की बहन

Source: SocialMedia

सैयदा खुशबख्त के भाई ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया तो मुलाकात बंद हो गई। साल 2009 में एकबार फिर मुलाकात हुई।

मुलाकात बंद 

Source: SocialMedia

साल 2010 में सरफराज दोस्त के घर पहुंचे तो पहली बार सैयदा खुशबख्त को देखा। वे पहली ही नजर में दिल हार बैठे थे।

घर पहुंचे

Source: SocialMedia

पहली मुलाकात के बाद घर आने-जाने का सिलसिल चल निकला। सैयदा खुशबख्त को भी सरफराज के इरादे पता चल गए थे।

सरफराज के इरादे

Source: SocialMedia

वहीं सरफराज भी अपने प्यार का इजहार करने के लिए मौका तलाश रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक दिन अपनी मां के साथ फीलिंग शेयर कीं।

फीलिंग शेयर कीं

Source: SocialMedia

बेटे की बात को मां ने सैयदा खुशबख्त के परिवार तक पहुंचाया और फिर शादी तय हुई। आज दोनों हंसी खुशी साथ रह रहे हैं।

हंसी खुशी

Source: SocialMedia

