By Mohit
PUBLISHED Sep 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पाक बैटर ने अंपायर की बेटी से की थी शादी
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान
सरफराज
अहमद
शादीशुदा हैं।
सरफराज
ने
लव
मैरिज
की हुई है।
लव मैरिज
Source: SocialMedia
सरफराज
की बेगम का नाम
सैयदा
खुशबख्त
है और वे बेहद ही
ग्लैमरस
और खूबसूरत हैं।
ग्लैमरस
और खूबसूरत
Source: SocialMedia
कपल
ने 19
मई
, 2015 को कराची में शादी कर ली थी। इस
कपल
का एक बेटा भी है।
2015 में शादी
Source: SocialMedia
सैयदा
खुशबख्त
पूर्व क्रिकेट
अंपायर
आफताब अली शाह
की
बेटी हैं।
अंपायर की बेटी
Source: SocialMedia
बला की खूबसूरत
सैयदा
खुशबख्त
के भाई और
सरफराज
के बीच अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में अंडर-12 क्रिकेट खेलते थे।
दोस्त की बहन
Source: SocialMedia
सैयदा
खुशबख्त
के भाई ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया तो मुलाकात बंद हो गई। साल 2009 में
एकबार
फिर मुलाकात हुई।
मुलाकात बंद
Source: SocialMedia
साल 2010 में
सरफराज
दोस्त के घर पहुंचे तो पहली बार
सैयदा
खुशबख्त
को देखा। वे पहली ही नजर में दिल हार बैठे थे।
घर पहुंचे
Source: SocialMedia
पहली मुलाकात के बाद घर आने-जाने का
सिलसिल
चल निकला।
सैयदा
खुशबख्त
को भी
सरफराज
के इरादे पता चल गए थे।
सरफराज
के इरादे
Source: SocialMedia
वहीं
सरफराज
भी अपने प्यार का इजहार करने के लिए मौका तलाश रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक दिन अपनी मां के साथ
फीलिंग
शेयर कीं।
फीलिंग
शेयर कीं
Source: SocialMedia
बेटे की बात को मां ने
सैयदा
खुशबख्त
के परिवार तक पहुंचाया और फिर शादी तय हुई। आज दोनों हंसी खुशी साथ रह रहे हैं।
हंसी खुशी
Source: SocialMedia
ऐसी दिखती हैं
हार्दिक
पांड्या
की
नई
रूमर्ड
गर्लफ्रेंड
Click Here