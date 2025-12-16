By Mohit
PUBLISHED Dec 16, 2025
Cricket
पाक बल्लेबाज की वाइफ बला की खूबसूरत
पाकिस्तान
के
क्रिकेटर
इमाम-उल-हक
शादीशुदा
हैं
।
इमाम
की
वाइफ
बला
की
खूबसूरत
और
ग्लैमरस
हैं
।
खूबसूरत
और
ग्लैमरस
Source: Insta
इमाम
की
वाइफ
का
नाम
अनमोल
है
।
वे
सही
मायनों
में
किसी
अप्सरा
से
कम
नहीं
लगती
हैं
।
अप्सरा
से कम नहीं
Source: Insta
कपल
ने
लंबे
समय
तक
डेटिंग
करने
के
बाद
साल
2023
में
शादी
कर
ली
थी
।
अनमोल
इमाम
की
बेस्ट
फ्रेंड
रही
हैं
।
बेस्ट
फ्रेंड
Source: Insta
अनमोल
लाइमलाइट
में
रहना
काफी
पसंद
करती
हैं
।
सोशल
मीडिया
प्लेटफॉर्म
इंस्टाग्राम
पर
अनमोल
का
अकाउंट
है
जिसपर
एक
से
बढ़कर
एक
खूबसूरत
तस्वीरें
हैं
।
लाइमलाइट में रहती हैं
Source: Insta
अनमोल
का
फैशन
सेंस
भी
बेहद
कमाल
का
है
।
अनमोल
अक्सर
इंस्टाग्राम
पर
इमाम
संग
तस्वीरें
और
वीडियोज
शेयर
करती
रहती
हैं
।
इमाम संग
Source: Insta
इमाम
को
जब
भी
क्रिकेट
से
फुर्सत
मिलती
है
तो
वे
वाइफ
के
साथ
घूमना-फिरना
पसंद
करते
हैं
।
घूमना पसंद
Source: Insta
अनमोल
पर
हर
तरह
का
आउटफिट
बेमिसाल
लगता
है
।
वे
एथनिक
के
अलावा
वेस्टर्न
ड्रेसेस
पहनना
भी
काफी
ज्यादा
पसंद
करती
हैं
।
एथनिक लवर
Source: Insta
बता
दें
कि
इमाम
पाकिस्तान
के
पूर्व
कप्तान
और
सबसे
महान
बल्लेबाजों
में
से
एक
इंजमाम
उल
हक
के
भतीजे
हैं
।
इंजमाम के भतीजे
Source: Insta
इमाम
अबतक
26
टेस्ट
मैच
, 75
वनडे
मैच
और
2 टी-20
इंटरनेशनल
मैच
खेल
चुके
हैं
।
करियर ऐसा
Source: Insta
शुभमन
गिल
की
बहन
के
लुक्स
बेमिसाल
