पाक बल्लेबाज की वाइफ बला की खूबसूरत

पाकिस्तान के क्रिकेटर इमाम-उल-हक शादीशुदा हैंइमाम की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं

इमाम की वाइफ का नाम अनमोल हैवे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं

कपल ने लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद साल 2023 में शादी कर ली थीअनमोल इमाम की बेस्ट फ्रेंड रही हैं

अनमोल लाइमलाइट में रहना काफी पसंद करती हैंसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अनमोल का अकाउंट है जिसपर एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीरें हैं

अनमोल का फैशन सेंस भी बेहद कमाल का हैअनमोल अक्सर इंस्टाग्राम पर इमाम संग तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं

इमाम को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ के साथ घूमना-फिरना पसंद करते हैं

अनमोल पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता हैवे एथनिक के अलावा वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना भी काफी ज्यादा पसंद करती हैं। 

बता दें कि इमाम पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और सबसे महान बल्लेबाजों में से एक इंजमाम उल हक के भतीजे हैं

इमाम अबतक 26 टेस्ट मैच, 75 वनडे मैच और 2 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं

