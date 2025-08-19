By Mohit
एशिया कप के लिए पाक टीम में ये प्लेयर्स
एशिया कप और ट्राई सीरीज (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई) के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है।
दो टूर्नामेंट के लिए
हैरानी की बात ये है कि अनुभवी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में जगह नहीं दी गई है।
बाबर-रिजवान को जगह नहीं
बाबर ने आखिरी टी-20 इंटरनेशनल मैच बीते साल दिसंबर में खेला था तो रिजवान को बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल में खेली गई टी-20 सीरीज में टीम में जगह नहीं मिली थी।
आखिरी बार
31 वर्षीय ऑलराउंडर सलमान आगा को टीम की कप्तानी सौंपी गई है।
ये हैं कप्तान
अबरार अहमद, फहीम अशरफ को टीम में शामिल किया गया है तो फखर जमां की वापसी हुई है।
जमां की वापसी
हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज और हुसैन तलत भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।
कामयाब रहे
विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी मोहम्मद हारिस संभालेंगे। वहीं खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम भी टीम में शामिल हैं।
खुशदिल भी शामिल
गेंदबाजी सेक्शन में साहिबजादा फरहान, सैम आयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सूफियान मोकिम शामिल हैं।
अफरीदी को भी मौका
आपको बता दें कि एशिया कप में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट UAE में 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा।
टूर्नामेंट का शेड्यूल
