पाक की ग्लैमरस क्रिकेटर, 10 तस्वीरें
पाकिस्तान
की
फीमेल
क्रिकेटर
एयमान
फातिमा
काफी
क्यूट
और
ग्लैमरस
हैं
।
क्यूट
और
ग्लैमरस
एयमान
फातिमा
सोशल
मीडिया
पर
काफी
एक्टिव
हैं
और
लगातार
अपनी
तस्वीरें
और
वीडियोज
फैन्स
के
साथ
शेयर
करती
रहती
हैं
।
काफी एक्टिव
12
अक्टूबर
2004
में
जन्मीं
एयमान
फातिमा
अबतक
तीन
टी-20
इंटरनेशनल
मैच
खेल
चुकी
हैं
।
इतनी है उम्र
एयमान
फातिमा
ने 6
अगस्त
2025
को
आयलैंड
के
खिलाफ
डबलिन
में
टी-20 में
डेब्यू
किया
था
।
टी-20 में
डेब्यू
अबतक
खेले
तीन
टी-20
इंटरनेशनल
मैच
में
एयमान
फातिमा
कुछ
खास
कमाल
नहीं
कर
सकी
हैं
।
उन्होंने
सिर्फ
27
रन
ही
बनाए
हैं
।
खास कमाल नहीं
एयमान
फातिमा
ने
22
सितंबर
2025
को
साउथ
अफ्रीका
के
खिलाफ
वनडे
फार्मैट
में
डेब्यू
किया
है
।
वनडे डेब्यू
एयमान
पाकिस्तान
महिला
क्रिकेट
टीम
के
लिए
वनडे
फार्मैट
में
खेलने
वाली
93वीं
प्लेयर
हैं
।
93वीं
प्लेयर
युवा
क्रिकेटर
के
इंस्टाग्राम
अकाउंट
पर
नजर
डाले
तो पता चलता है कि
क्रिकेट
से
फुर्सत
मिलने
पर
वे
अलग-अलग
जगहों
पर
घूमना-फिरना
पसंद
करती
हैं
।
फुर्सत
मिलने
पर
फैशन
ट्रेंड
को
अच्छे
से
फॉलो
करना
जानती
हैं
।
एयमान
अपनी
फिटनेस
पर
भी
खासा
ध्यान
देती
हैं
।
काफी फिट
स्टाइल
के
मामले
में
वे
एक्ट्रेस
और
मॉडल
को
टक्कर
देती
नजर
आती
हैं
।
खूबसूरत
स्माइल
उनके
चेहरे
पर
चार
चांद
लगाती
है
।
खूबसूरत
स्माइल
हारिस
रऊफ
की
वाइफ
संग 10
रोमांटिक
तस्वीरें
