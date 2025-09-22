By Mohit
PUBLISHED Sep 22, 2025

पाक की ग्लैमरस क्रिकेटर, 10 तस्वीरें

पाकिस्तान की फीमेल क्रिकेटर एयमान फातिमा काफी क्यूट और ग्लैमरस हैं

क्यूट और ग्लैमरस

Source: Insta

एयमान फातिमा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियोज फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं

काफी एक्टिव

Source: Insta

12 अक्टूबर 2004 में जन्मीं एयमान फातिमा अबतक तीन टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं

 इतनी है उम्र

Source: Insta

एयमान फातिमा ने 6 अगस्त 2025 को आयलैंड के खिलाफ डबलिन में टी-20 में डेब्यू किया था

टी-20 में डेब्यू

Source: Insta

अबतक खेले तीन टी-20 इंटरनेशनल मैच में एयमान फातिमा कुछ खास कमाल नहीं कर सकी हैंउन्होंने सिर्फ 27 रन ही बनाए हैं

खास कमाल नहीं

Source: Insta

एयमान फातिमा ने 22 सितंबर 2025 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे फार्मैट में डेब्यू किया है

वनडे डेब्यू

Source: Insta

एयमान पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के लिए वनडे फार्मैट में खेलने वाली 93वीं प्लेयर हैं

93वीं प्लेयर

Source: Insta

युवा क्रिकेटर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डाले तो पता चलता है कि क्रिकेट से फुर्सत मिलने पर वे अलग-अलग जगहों पर घूमना-फिरना पसंद करती हैं

फुर्सत मिलने पर 

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैंएयमान अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं

काफी फिट

Source: Insta

स्टाइल के मामले में वे एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैंखूबसूरत स्माइल उनके चेहरे पर चार चांद लगाती है

खूबसूरत स्माइल

Source: Insta

