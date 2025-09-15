By Mohit
PUBLISHED Sep 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

ये हैं पाक की 8 सबसे खूबसूरत महिला नेता

पाकिस्तान की राजनीति में महिलाओं को भी तवज्जो दी जाती है। कुछ महिला नेता अपनी खूबसूरत अंदाज के वजह से भी पॉपुलर हैं।

तवज्जो दी जाती है

Source: SocialMedia

हम आपको आज पाकिस्तान की 8 सबसे खूबसूरत महिला नेता से मिलवा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं ये।

सबसे खूबसूरत

Source: SocialMedia

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

मरियम नवाज

Source: SocialMedia

हिना परवेज बट पाकिस्तान की पॉपुलर महिला नेताओं में से एक हैं और PML-N पार्टी की सदस्य हैं। खूबसूरती के मामले में हर किसी को टक्कर देती हैं।

हिना परवेज बट

Source: SocialMedia

आयला मलिक पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत महिला नेताओं में शामिल की जाती हैं। आयला सांसद भी रह चुकी हैं।

आयला मलिक

Source: SocialMedia

अलिजेह इकबाल हैदर भी सांसद रह चुकी हैं। खूबसूरती और स्टाइल के मामले में एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती हैं।

अलिजेह इकबाल हैदर

Photo: X/AlizehIHaider

बेहद खूबसूरत कशमाला तारिक किसी भी मुद्दे पर बेबाक राय रखती है। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ खुलकर बात करती हैं।

कशमाला तारिक

Source: SocialMedia

पाकिस्तान की पहली विदेश मंत्री रह चुकीं हिना रब्बानी खार को पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत नेता माना जाता है।

हिना रब्बानी खार

Source: SocialMedia

बुशरा अंजुम बट PML-N पार्टी से जुड़ी हुई हैं। हर कोई इनकी भी खूबसूरती का कायल है।

बुशरा अंजुम बट

Source: SocialMedia

सिंधी बलुच पाकिस्तानी महिला नेता शाजिया मैरी की खूबसूरती भी देखते ही बनती है।

शाजिया मैरी

Source: SocialMedia

