ये हैं पाक की 8 सबसे खूबसूरत महिला नेता
पाकिस्तान की राजनीति में महिलाओं को भी
तवज्जो
दी जाती है। कुछ महिला नेता अपनी खूबसूरत अंदाज के वजह से भी
पॉपुलर
हैं।
तवज्जो
दी जाती है
हम आपको आज पाकिस्तान की 8 सबसे खूबसूरत महिला नेता से मिलवा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं ये।
सबसे खूबसूरत
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री
नवाज
शरीफ की बेटी मरियम बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
मरियम
नवाज
हिना
परवेज बट पाकिस्तान की पॉपुलर महिला नेताओं में से एक हैं और
PML-N
पार्टी
की सदस्य हैं। खूबसूरती के मामले में हर किसी को टक्कर देती हैं।
हिना
परवेज बट
आयला
मलिक
पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत महिला नेताओं में शामिल की जाती हैं।
आयला
सांसद भी रह चुकी हैं।
आयला
मलिक
अलिजेह
इकबाल हैदर भी सांसद रह चुकी हैं। खूबसूरती और स्टाइल के मामले में
एक्ट्रेस
और
मॉडल
को टक्कर देती हैं।
अलिजेह
इकबाल हैदर
बेहद खूबसूरत
कशमाला
तारिक
किसी भी मुद्दे पर बेबाक राय रखती है। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ खुलकर बात करती हैं।
कशमाला
तारिक
पाकिस्तान की पहली विदेश मंत्री रह चुकीं
हिना
रब्बानी
खार को पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत नेता माना जाता है।
हिना
रब्बानी
खार
बुशरा
अंजुम बट
PML-N
पार्टी से जुड़ी हुई हैं। हर कोई इनकी भी खूबसूरती का कायल है।
बुशरा
अंजुम बट
सिंधी
बलुच
पाकिस्तानी
महिला नेता
शाजिया
मैरी
की खूबसूरती भी देखते ही बनती है।
शाजिया
मैरी
