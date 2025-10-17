By Mohit
पाक बॉलर की वाइफ को नजरभर देख तो लीजिए
पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली की वाइफ सामिया बला की खूबसूरत और बेहद ग्लैमरस हैं।
सामिया फैशन और लुक्स के मामले में एक्ट्रेस और मॉडल को कड़ी टक्कर देती नजर आती हैं।
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं और दो बच्चों की मां होने के बावजूद फिटनेस देखते ही बनती है।
सामिया सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। आपको बता दें कि सामिया भारतीय हैं।
सामिया का परिवार हरियाणा के नूंह में रहता है। सामिया ने फरीदाबाद से पढ़ाई की थी।
तेज गेंदबाज ने सामिया से 2019 में शादी की थी। सामिया हरियाणा की रहने वाली हैं और पेशे से फ्लाइट इंजीनियर रह चुकी हैं।
सामिया से हसन दुबई में कॉमन फ्रेंड्स के जरिए मिले थे और कुछ समय बाद उन्हें दिल दे बैठे थे।
सामिया लगभग हर मैच में अपने पति और उनकी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में नजर आती रहती हैं।
इस दौरान हसीना की खूबसूरती हर किसी का दिल जीत लेती है। वेस्टर्न हो या एथनिक सामिया का हर लुक बेमिसाल होता है।
आपको बता दें कि हसन सामिया संग भारत भी आ चुके हैं। इस दौरान कपल ने ताज महल विजिट किया था।
