By Mohit
PUBLISHED Oct 17, 2025

 Cricket

पाक बॉलर की वाइफ को नजरभर देख तो लीजिए

पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली की वाइफ सामिया बला की खूबसूरत और बेहद ग्लैमरस हैं।

बेहद ग्लैमरस

Source: Insta

सामिया फैशन और लुक्स के मामले में एक्ट्रेस और मॉडल को कड़ी टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं और दो बच्चों की मां होने के बावजूद फिटनेस देखते ही बनती है।

बेहद फिट भी हैं

Source: Insta

सामिया सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। आपको बता दें कि सामिया भारतीय हैं।

भारतीय हैं सामिया

Source: Insta

सामिया का परिवार हरियाणा के नूंह में रहता है। सामिया ने फरीदाबाद से पढ़ाई की थी।

फरीदाबाद से पढ़ाई

Source: Insta

तेज गेंदबाज ने सामिया से 2019 में शादी की थी। सामिया हरियाणा की रहने वाली हैं और पेशे से फ्लाइट इंजीनियर रह चुकी हैं।

फ्लाइट इंजीनियर

Source: Insta

सामिया से हसन दुबई में कॉमन फ्रेंड्स के जरिए मिले थे और कुछ समय बाद उन्हें दिल दे बैठे थे। 

दे बैठे थे दिल

Source: Insta

सामिया लगभग हर मैच में अपने पति और उनकी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में नजर आती रहती हैं।

पहुंच जाती हैं स्टेडियम

Source: Insta

इस दौरान हसीना की खूबसूरती हर किसी का दिल जीत लेती है। वेस्टर्न हो या एथनिक सामिया का हर लुक बेमिसाल होता है।

हर लुक बेमिसाल

Source: Insta

आपको बता दें कि हसन सामिया संग भारत भी आ चुके हैं। इस दौरान कपल ने ताज महल विजिट किया था।

भारत आए थे

Source: Insta

