हारिस रऊफ की वाइफ संग 10 रोमांटिक तस्वीर

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ एशिया कप 2025 में खेल रहे हैं। वे अबतक 2 मैच में 4 विकेट चटका चुके हैं।

2 मैच में 4 विकेट

Photo: ICC/FB

आज हम आपको हारिस रऊफ की वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

पाकिस्तान के इस अनुभवी गेंदबाज की वाइफ का नाम मुजना मसूद मलिक है।

मुजना मसूद 

Source: Insta

साल 2023 में हारिस ने मुजना के साथ क्रिकेट स्टेडियम में फोटोशूट किया था जिसमें दोनों काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आए थे।

स्टेडियम में फोटोशूट

Source: Insta

हारिस रऊफ और मुजना ने साल 2022 में इस्लामाबाद में शादी की थी। मुजना शादी के बाद से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं।

2022 में शादी

Source: Insta

वहीं शादी से पहले टिक-टॉक पर उनकी फैन फॉलोइंग आसमान को छू रही थी।

शादी से पहले

Source: Insta

20 अक्टूबर, 1997 को रावलपिंडी में जन्मीं मुजना फैशन मॉडल हैं। उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में काफी पहचान कमाई है।

फैशन मॉडल

Source: Insta

हारिस रऊफ की बेगम पाकिस्तान के कई क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं।

ब्रांड्स संग काम

Source: Insta

एजुकेशन की बात करें तो मुजना इस्लामाबाद स्थित इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मास मीडिया में ग्रेजुएट हैं।

काफी पढ़ी-लिखी

Source: Insta

लव स्टोरी की बात करें तो हारिस और मुजना कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं।

लव स्टोरी

Source: Insta

