By Mohit
PUBLISHED Sep 22, 2025
Cricket
हारिस रऊफ की वाइफ संग 10 रोमांटिक तस्वीर
पाकिस्तानी
तेज
गेंदबाज
हारिस
रऊफ
एशिया कप 2025 में खेल रहे हैं। वे
अबतक
2
मैच में 4
विकेट
चटका चुके हैं।
2 मैच में 4 विकेट
Photo: ICC/FB
आज हम आपको
हारिस
रऊफ
की
वाइफ
से मिलवा रहे हैं जो कि बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
पाकिस्तान के इस अनुभवी गेंदबाज की
वाइफ
का नाम
मुजना
मसूद
मलिक
है।
मुजना
मसूद
Source: Insta
साल 2023 में
हारिस
ने
मुजना
के साथ क्रिकेट स्टेडियम में
फोटोशूट
किया था जिसमें दोनों काफी
रोमांटिक
अंदाज में नजर आए थे।
स्टेडियम में
फोटोशूट
Source: Insta
हारिस
रऊफ
और
मुजना
ने साल 2022 में इस्लामाबाद में शादी की थी।
मुजना
शादी के बाद से
सोशल
मीडिया पर
एक्टिव
नहीं हैं।
2022 में शादी
Source: Insta
वहीं शादी से पहले टिक-
टॉक
पर उनकी
फैन
फॉलोइंग
आसमान को छू रही थी।
शादी से पहले
Source: Insta
20
अक्टूबर
, 1997 को
रावलपिंडी
में जन्मीं
मुजना
फैशन
मॉडल
हैं। उन्होंने
फैशन
इंडस्ट्री
में काफी पहचान कमाई है।
फैशन
मॉडल
Source: Insta
हारिस
रऊफ
की बेगम पाकिस्तान के कई
क्लोथिंग
ब्रांड्स
के साथ काम कर चुकी हैं।
ब्रांड्स संग काम
Source: Insta
एजुकेशन
की बात करें तो मुजना इस्लामाबाद स्थित इंटरनेशनल
इस्लामिक
यूनिवर्सिटी से मास मीडिया में
ग्रेजुएट
हैं।
काफी पढ़ी-लिखी
Source: Insta
लव
स्टोरी
की बात करें तो
हारिस
और
मुजना
कॉलेज
के दिनों से ही एक दूसरे के साथ
रिलेशनशिप
में रहे हैं।
लव स्टोरी
Source: Insta
