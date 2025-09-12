मस्क को पछाड़ने वाले लैरी कर चुके 5 शादी

By Mohit
PUBLISHED Sep 12, 2025
Business
मस्क को पछाड़ने वाले लैरी कर चुके 5 शादी
ओरेकल
के को-
फाउंडर
लैरी
एलिसन
टेस्ला
के
फाउंडर
इलॉन
मस्क
को पछाड़कर अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं।
पहले स्थान पर
Photo: Oracle/FB
ब्लूमबर्ग
की रिपोर्ट के अनुसार,
एलिसन
की
नेटवर्थ
393 अरब डॉलर हो गई है तो
मस्क
की
नेटवर्थ
385 अरब डॉलर है।
नेटवर्थ में उछाल
Photo: Oracle/FB
आज हम आपको
लैरी
एलिसन
की
पर्सनल
लाइफ
के बारे में बता रहे हैं जो कि काफी उतार-चढ़ाव वाली रही है।
पर्सनल लाइफ
Photo: Oracle/FB
लैरी
एलिसन
ने एक नहीं बल्कि पांच-पांच शादियां की हैं। पहली शादी 1967 में
एडा
क्विन
से हुई थी। ये
वो
दौर था जब वे संघर्ष कर रहे थे।
पहली शादी
Photo: Oracle/FB
आर्थिक
बदहाली
के चलते पहली शादी सात साल बाद तलाक में बदल गई। 1970 में
एलिसन
ने
नेंसी
वीलर
जेनकिंस
से दूसरी शादी की। ये रिश्ता तो सिर्फ एक साल ही टिक सका।
1970 में दूसरी शादी
Photo: Oracle/FB
10 साल बाद
लैरी
एलिसन
ने अपनी ही कंपनी की
रिसेप्शनिस्ट
बारबरा
बूथ से शादी। इस शादी से उन्हें दो बच्चे भी हैं। ये रिश्ता भी तीन साल ही टिक सका।
तीसरी शादी
Photo: Oracle/FB
साल 2003 में
एलिसन
ने
मिलेनी
क्राफ्ट
को अपना जीवनसाथी बनाया। ये शादी भी 7 साल से ज्यादा न टिक सकी।
2003 में चौथी
Photo: Oracle/FB
चौथी शादी टूटने के बाद भी
एलिसन
ने हार नहीं मानी और फिर
जोलिन
झू
से शादी कर ली।
जोलिन
झू
उम्र में
एलिसन
से 47 साल छोटी हैं।
पांचवीं शादी
Photo: Oracle/FB
जोलिन
झू
से शादी से पहले
एलिसन
यूक्रेन
की
मॉडल
निकिता कान के साथ लंबे समय तक
रिलेशनशिप
में थे मगर ये रिश्ता भी नहीं टिक सका।
रिलेशनशिप में रहे थे
Photo: Oracle/FB
