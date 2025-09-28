By Mohit
PUBLISHED Sep 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Tech
ओप्पो रेनो 14 स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन
ओप्पो
रेनो
14
स्मार्टफोन
का
दिवाली
एडिशन
लॉन्च
हो चुका है। आइए
स्पेसिफिकेशन
पर एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
Photo: Oppo
स्मार्टफोन
की सबसे बड़ी खासियत
हीट
सेसेंटिव
ग्लोशिफ्ट
कलर-चेंजिंग
टेक्नोलॉजी
है।
कलर-चेंजिंग
टेक्नोलॉजी
Photo: Oppo
यानी 28
℃
से कम तापमान पर
बैक
पैनल
डार्क
ब्लैक तो वहीं 29-34
℃
के बीच
कलर
बदलने लगता है तो वहीं 35
℃
से ऊपर तापमान होते ही
कलर
गोल्ड
में
कन्वर्ट
हो जाता है।
तापमान पर निर्भर
Photo: Oppo
स्मार्टफोन
में 6.59 इंच की
फ्लैट
एमोलेड
स्क्रीन
है।
रेजॉल्यूशन
2760
x 1256
पिक्सल
FHD
प्लस
है।
डिस्प्ले
Photo: Oppo
UFS 3.1
स्टोरेज
टेक्नोलॉजी
से लैस है। ये
स्मार्टफोन
कंपनी ने
सिंगल
वेरिएंट
में
लॉन्च
किया है।
सिंगल वेरिएंट
Photo: Oppo
ओप्पो
रेनो
14
स्मार्टफोन
के
दिवाली
एडिशन
में कंपनी ने 8
GB
रैम और 256
GB
स्टोरेज
दी है।
स्टोरेज और रैम
Photo: Oppo
कंपनी ने
स्मार्टफोन
में
ट्रिपल
रियर
कैमरा
सेटअप
दिया है।
प्राइमरी
कैमरा 50
MP
, 50
MP
पेरस्कोप
टेलीफोटो
लेंस
और 8
MP
अल्ट्रा-वाइड
सेंसर है। वहीं
सेल्फी
के लिए भी इसमें 50
MP
कैमरा है।
कैमरा
Photo: Oppo
एंड्रॉएड
15 पर
बेस्ड
कलर
OS
15
पर रन करने वाले
ओप्पो
के इस फोन की कीमत 39,999 रुपये है मगर
फेस्टिव
सीजन में ये 36,999 रुपये में बेचा जा रहा है।
कीमत इतनी
Photo: Oppo
बैटरी
की बात करें तो कंपनी ने इसमें 6000
mAh
की बड़ी
बैटरी
दी है जो कि 80
W
फास्ट
वायर्ड
चार्जिंग
को
सपोर्ट
करती है।
बैटरी
Photo: Oppo
2025
रॉयल
एनफील्ड
Meteor
350
की
खासियतें
Click Here