ओप्पो रेनो 14 स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन

यानी 28

℃

से कम तापमान पर

बैक

पैनल

डार्क

ब्लैक तो वहीं 29-34

℃

के बीच

कलर

बदलने लगता है तो वहीं 35

℃

से ऊपर तापमान होते ही

कलर

गोल्ड

में

कन्वर्ट

हो जाता है।