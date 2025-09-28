By Mohit
PUBLISHED Sep 28, 2025

ओप्पो रेनो 14 स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन

ओप्पो रेनो 14 स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन लॉन्च हो चुका है। आइए स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

Photo: Oppo

स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत हीट सेसेंटिव ग्लोशिफ्ट कलर-चेंजिंग टेक्नोलॉजी है।

कलर-चेंजिंग टेक्नोलॉजी 

Photo: Oppo

यानी 28 से कम तापमान पर बैक पैनल डार्क ब्लैक तो वहीं 29-34 के बीच कलर बदलने लगता है तो वहीं 35 से ऊपर तापमान होते ही कलर गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है।

तापमान पर निर्भर

Photo: Oppo

स्मार्टफोन में 6.59 इंच की फ्लैट एमोलेड स्क्रीन है। रेजॉल्यूशन 2760 x 1256 पिक्सल FHD प्लस है।

डिस्प्ले

Photo: Oppo

UFS 3.1 स्टोरेज टेक्नोलॉजी से लैस है। ये स्मार्टफोन कंपनी ने सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया है।

सिंगल वेरिएंट

Photo: Oppo

ओप्पो रेनो 14 स्मार्टफोन के दिवाली एडिशन में कंपनी ने 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दी है।

स्टोरेज और रैम

Photo: Oppo

कंपनी ने स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। प्राइमरी कैमरा 50MP, 50MP पेरस्कोप टेलीफोटो लेंस और 8MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर है। वहीं सेल्फी के लिए भी इसमें 50MP कैमरा है।

कैमरा

Photo: Oppo

एंड्रॉएड 15 पर बेस्ड कलर OS 15 पर रन करने वाले ओप्पो के इस फोन की कीमत 39,999 रुपये है मगर फेस्टिव सीजन में ये 36,999 रुपये में बेचा जा रहा है।

कीमत इतनी

Photo: Oppo

बैटरी की बात करें तो कंपनी ने इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी दी है जो कि 80W फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

बैटरी

Photo: Oppo

