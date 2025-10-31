By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 31, 2025
भारत का एक ऐसा राज्य, जहां नहीं पाए जाते हैं एक भी सांप
सांप धरती पर मौजूद विषैले जीवों में से एक है। इस जीव को देखते ही लोगों का पसीना छूटने लगता है।
सांप
हमारे देश भारत में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि, इनमें कुछ ही सांप विषैले प्रजाति के हैं।
विषैला जीव
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है, जहां एक भी सांप नहीं हैं।
स्नेक फ्री स्टेट
दरअसल, हम बात कर रहे हैं भारत के केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप की। 36 छोटे-छोटे आइलैंड से मिलकर बने लक्षद्वीप भारत का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां सांप नहीं पाया जाता है।
लक्षद्वीप
लक्षद्वीप की कुल आबादी सिर्फ 64000 के आसपास है। इस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। केवल 4 फीसदी आबादी हिंदू, बौद्ध और दूसरे धर्म के लोगों का है।
लक्षद्वीप की आबादी
बता दें कि लक्षद्वीप ना सिर्फ स्नेक फ्री स्टेट है, बल्कि यहां कुत्ता भी नहीं पाया जाता है। यहां कि प्रशासन सांप और कुत्ता फ्री स्टेट बनाए रखने में काफी मदद भी करती है।
कुत्ता फ्री स्टेट
लक्षद्वीप आने वाले पर्यटकों को भी अपने साथ यहां कुत्ता ले आने की इजाजत नहीं है। यहां कौवे जैसे पक्षी बहुतायत में पाए जाते हैं।
कौवे की ज्यादा तदाद
जानकारी के मुताबिक, लक्षद्वीप में 36 आइलैंड जरूर हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं।
10 आइलैंड पर रहते हैं लोग
लक्षद्वीप आइलैंड पर साइरेनिया या 'समुद्री गाय' पाई जाती है। हालांकि, यह जानवर लुप्त होने के कगार पर है।
समुद्री गाय
एक ओर भारत का राज्य सांपों से मुक्त है, तो दूसरी तरफ केरल ऐसा राज्य है जहां अलग-अलग प्रजाति के सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं।
केरल में सांप
