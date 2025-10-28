By Mohit
सबसे ज्यादा ODI रन वाले टॉप-8 बैटर
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 बल्लेबाजों की लिस्ट में सिर्फ एक ही पाकिस्तान खिलाड़ी है। आइए जानते हैं ये खिलाड़ी लिस्ट में किस स्थान पर है।
आइए जानते हैं
वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन ने 463 मैच में 18426 रन बनाए।
पहला स्थान
लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं। कोहली अबतक 305 मैच खेल चुके हैं जिनमें 14255 रन बना चुके हैं।
दूसरा स्थान
लिस्ट में श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा तीसरे स्थान पर हैं। संगकारा ने 404 मैच खेले जिनमें 14234 रन बनाए।
तीसरा स्थान
लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग चौथे स्थान पर हैं। पोंटिंग ने 375 मैच में 13704 रन बनाए।
चौथा स्थान
श्रीलंकाई टीम के पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। जयसूर्या ने 445 वनडे मैच में कुल 13430 रन बनाए।
पांचवां स्थान
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने 448 वनडे मैच में 12650 रन बनाए। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
छठा स्थान
लिस्ट में सातवें स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज इंजमाम-उल-हक हैं जिन्होंने 378 मैच खेले जिनमें 11739 रन बनाए।
सातवां स्थान
लिस्ट में आठवें स्थान पर साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस हैं जिन्होंने 328 वनडे मैच में 11579 रन अपने नाम किए।
आठवां स्थान
