वनप्लस 15 में 7300mAh बैटरी, कीमत इतनी
वनप्लस ने इंडियन मार्केट में वनप्लस 15 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।
लॉन्च किया
Photo: OnePlus
स्मार्टफोन में 120W चार्जिंग के साथ 7300mAh बैटरी दी गई है। फोन 50W एयरवूक वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।
7300mAh बैटरी
Photo: OnePlus
72,999 रुपये शुरुआती कीमत वाले इस स्मार्टफोन में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है।
शुरुआती कीमत
Photo: OnePlus
वहीं टॉप वेरिएंट में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज दी गई है और कीमत 79,999 रुपये है।
टॉप वेरिएंट
Photo: OnePlus
तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च हुए स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर दिया गया है।
प्रोसेसर
Photo: OnePlus
सर्टफिकेशन की बात करें तो इसमें IP66, IP67, IP68, IP69 और IP69K सेफ्टी है।
सेफ्टी
Photo: OnePlus
रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। वहीं सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा है।
कैमरा सेटअप
Photo: OnePlus
वनप्लस का ये स्मार्टफोन 4K 120FPS डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग और प्लेबैक सपोर्ट के साथ आता है।
वीडियो रिकॉर्डिंग
Photo: OnePlus
हेवी गेमिंग के दौरान फोन को कूल रखने के लिए इसमें 360 क्रायो-वेलोसिटी कूलिंग सिस्टम दिया गया है।
कूलिंग सिस्टम
Photo: OnePlus
