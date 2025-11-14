By Mohit
वनप्लस 15 में 7300mAh बैटरी, कीमत इतनी

वनप्लस ने इंडियन मार्केट में वनप्लस 15 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।

लॉन्च किया

Photo: OnePlus

स्मार्टफोन में 120W चार्जिंग के साथ 7300mAh बैटरी दी गई है। फोन 50W एयरवूक वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

7300mAh बैटरी

Photo: OnePlus

72,999 रुपये शुरुआती कीमत वाले इस स्मार्टफोन में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है। 

शुरुआती कीमत

Photo: OnePlus

वहीं टॉप वेरिएंट में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज दी गई है और कीमत 79,999 रुपये है।

टॉप वेरिएंट

Photo: OnePlus

तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च हुए स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर दिया गया है।

प्रोसेसर

Photo: OnePlus

सर्टफिकेशन की बात करें तो इसमें IP66, IP67, IP68, IP69 और IP69K सेफ्टी है।

सेफ्टी

Photo: OnePlus

रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। वहीं सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा है।

कैमरा सेटअप

Photo: OnePlus

वनप्लस का ये स्मार्टफोन 4K 120FPS डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग और प्लेबैक सपोर्ट के साथ आता है।

वीडियो रिकॉर्डिंग

Photo: OnePlus

हेवी गेमिंग के दौरान फोन को कूल रखने के लिए इसमें 360 क्रायो-वेलोसिटी कूलिंग सिस्टम दिया गया है।

कूलिंग सिस्टम

Photo: OnePlus

