By Mohit
PUBLISHED Aug 31, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Tech

इस तरह से होगी iPhone की बैटरी की बचत

एपल आईफोन यूजर्स की शिकायत होती है कि उनकी बैटरी और इंटरनेट डाटा जल्दी खत्म हो जाता है।

रहती है ये शिकायत

आप भी आईफोन यूजर्स हैं और ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं तो हम आपको एक ऐसी सेटिंग बता रहे हैं जिसके जरिए काफी हद तक इस समस्या से निजात पा सकेंगे।

समस्या से निजात

आईफोन यूजर्स को Setting ऑप्शन में ही ये सुविधा मिल जाती है। आइए जानते हैं कैसे इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऑप्शन का इस्तेमाल

आईफोन में मिलने वाली इस सेंटिंग का नाम Background App Refresh है।

सेटिंग में ऑप्शन

अगर आप Background App Refresh को बंद कर दें, तो बैटरी और इंटरनेट बेवजह खर्च नहीं होगी।

बेवजह खर्च नहीं 

अगर आपके स्मार्टफोन में ये फीचर ऑन है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है इसका प्रॉसेस।

जानिए प्रॉसेस

सबसे पहले आपको अपने आईफोन की Setting में जाना होगा।

पहला स्टेप

आपके सामने कई विकल्प ओपन हो जाएंगे जिनमें से आपको Background App Refresh ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

दूसरा स्टेप

अब आप Background App Refresh को ऑफ कर दें।

तीसरा स्टेप

अगर आप अलग-अलग एप्लीकेशन के लिए इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं।

ये सुविधा भी

Video: Fauxles/Pexles

वीवो T4 प्रो स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन

 Click Here