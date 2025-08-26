By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 26, 2025
ऑफिस फैशन गेम- क्या करें और क्या न करें
खूबसूरत और एलिगेंट दिखने के लिए आपका फैशन आइडिया काफी हद तक जिम्मेदार होता है।
फैशन लुक्स
ऑफिस जाने से पहले अक्सर लोग सोचते हैं, क्या पहनें और क्या नहीं। ऑफिस के लिए फॉर्मल लुक्स ज्यादा सही लगता है।
ऑफिस वियर
अगर आप भी ऑफिस जाने से पहले कपड़ों और लुक को लेकर कन्फ्यूजन में रहती हैं, तो कुछ टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं।
खास टिप्स
ऑफिस के लिए आप लाइट या न्यूट्रल कलर्स चुनें। ज्यादा चटक रंग जैसे ऑरेंज, पीला, लाल न चुनें।
न्यूट्रल-लाइट कलर्स
फिटिंग कपड़े
ऑफिस के लिए कपड़े न ज्यादा फिटिंग वाले पहनें और न ही ज्यादा ढीले। नॉर्मल साइज लें।
क्या पहनें
ऑफिस के लिए आप फॉर्मल शर्ट्स के साथ पैंट, जींस, स्कर्ट कैरी कर सकती हैं।
कुर्ती लुक
अगर आप शर्ट्स नहीं पहनती हैं, तो कुर्तियों के साथ जींस या लेगिन्स पहनें। ये आपको एलिगेंट लुक देगा।
क्लासी फुटवियर
ऑफिस के लिए हमेशा क्लासी लेकिन सटल फुटवियर ही लें। जैसे बेली, ब्लॉक हील्स, फ्लैट्स, सैंडल वगैरह।
मिनिमल मेकअप
ऑफिस वियर के साथ आपको हमेशा मिनिमल मेकअप करना है। इससे आपका ओवरऑल लुक अच्छा लगेगा।
हेयर स्टाइल
ऑफिस के लिए ज्यादा स्टाइलिश हेयर स्टाइल न चुनें। सिंपल पोनीटेल, ओपन स्टाइल, बन या हाफ टाई लुक लें।
