By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 17, 2025
Faith
शुक्र प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर चढ़ा दें ये चीजें, भर जाएगी तिजोरी!
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे प्रमुख व्रतों में से एक प्रदोष व्रत होता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है।
प्रमुख व्रत
इस दिन संध्या या प्रदोष काल में पूजा करने से भगवान शिव की कृपा से सुख-समृद्धि और सफलता मिलती है। एक महीने में दो बार प्रदोष व्रत किया जाता है।
सुख-समृद्धि
आश्विन माह चल रहा है और इस माह का पहला प्रदोष व्रत 19 सितंबर को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या अर्पित करें।
आश्विन माह का प्रदोष व्रत
आश्विन माह के पहले प्रदोष व्रत के दिन गेहूं और धतूरे से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस दौरान महादेव से जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें।
गेहूं और धतूरा
मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और महादेव की कृपा बरसती है।
महादेव की कृपा
महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर तिल अर्पित करें।
तिल अर्पित करें
ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर तिल से अभिषेक करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।
पापों से छुटकारा
प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है।
कच्चे चावल
प्रदोष के दिन शिवलिंग पर लाल चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। इस से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के मान-सम्मान में वृद्धि होती है।
लाल चंदन
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
