भौम प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, होंगे ये लाभ
हिंदू माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत महादेव शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है।
प्रदोष व्रत
इस व्रत का महत्व उसके होने वाले दिन से और भी बढ़ जाता है, जैसे सोमवार को त्रयोदशी तिथि पड़ी तो सोम प्रदोष व्रत होता है।
दिन का महत्व
इसी तरह मंगलवार को प्रदोष व्रत होने पर ये भौम प्रदोष व्रत होता है। मार्गशीर्ष मास में भौम प्रदोष व्रत 2 दिसंबर को रखा जाएगा। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है।
भौम प्रदोष व्रत
ऐसे में माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं।
प्रभाव
शिवलिंग का गुलाब जल से अभिषेक करना चाहिए और साथ ही चंदन का लेप लगाना चाहिए। ऐसा करने से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है।
अभिषेक करना
मसूर दाल अर्पित करें
इस दिन शिवलिंग पर एक मुट्ठी मसूर दाल अर्पित करने से कर्ज से छूटकारा मिलता है और घर में धन-धान्य बढ़ता है।
शहद अर्पित करें
इस दिन शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से सेहत अच्छी रहती है और जीवन की समस्याएं कम होती हैं।
मंत्र
इस दिन ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र जपते हुए कम से कम 11 बेल पत्र अर्पित करने चाहिए। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
पाप नष्ट
इस दिन गंगाजल और गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से पाप नष्ट होते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
