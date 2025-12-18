By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
लड्डू गोपाल को ठंड में लगाएं ये 6 भोग, परेशानियां रहेंगी दूर
यदि घर में लड्डू गोपाल है, तो उनकी सेवा बालक की तरह की जाती है। कहते हैं कि उनकी सही तरीके से देखभाल करें तो घर में वैभव आता है।
देखभाल
मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। साथ ही उन्हें भोग भी उसी हिसाब से चढ़ाया जाता है।
भोग
उनके नहलाने धुलाने और खानपान की व्यवस्था भी मौसम के अनुरूप ही करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि ठंड में लड्डू गोपाल को क्या भोग चढ़ा सकते हैं।
क्या लगाएं भोग
ठंड में लड्डू गोपाल को ठंडा नहीं, गुनगुना दूध पिलाना चाहिए। आप दूध में केसर और हल्दी मिलाकर उन्हें पिलाएं। ऐसा करने से वे खुश होते हैं।
गर्म दूध दें
विंटर में लड्डू गोपाल को एक समय के भोग के रूप में गोंद का लड्डू खिलाएं तो इसका शुभ परिणाम मिलता है। इससे गोपाल को ठंड नहीं लगती है।
गोंद का लड्डू
पीले लड्डू का भोग
भगवान विष्णु के हर अवतार को पीली चीजें पसंद होती हैं। इसके लिए आप लड्डू गोपाल को किसी भी तरह का पीले रंग का लड्डू भोग में चढ़ा सकते हैं।
साग का भोग
विंटर में साग बाजार में काफी मिलता है। लड्डू गोपाल को आप साग का भोग चढ़ाएं तो इससे बुध ग्रह दोष शांत होगा और गोपाल की सेहत भी अच्छी रहेगी।
पंजीरी का भोग
अगर आप सर्दी के मौसम में लड्डू गोपाल को पंजीरी के लड्डू का भोग लगाएं, तो इससे घर की सारी परेशानियां दूर होंगी और घर में खुशहाली आएगी।
पपीते का भोग
ठंड में लड्डू गोपाल को पपीते का भोग जरूर लगाना चाहिए। यह सेहत के लिए अच्छा होता है और बाल गोपाल प्रसन्न भी होते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
2026 के पहले दिन घर के मेन गेट पर बांधें ये 1 चीज, दूर होगी धन की कमी
Click Here