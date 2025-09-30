By Deepali Srivastava
अक्टूबर-नवंबर में घूमने के लिए कहां जाएं
अक्टूबर-नवंबर का महीना घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इन महीनों में न ज्यादा गर्मी होती है न सर्दी।
अक्टूबर-नवंबर
अगर आप भारत में ही कही घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ जगहों पर जाना बेस्ट हो सकता है। यहां एडवेंचर और ट्रैवल का फुल मजा मिलेगा।
भारत भ्रमण
चलिए आपको बताते हैं अक्टूबर-नवंबर के महीने में घूमने के लिए भारत के खास टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में।
कहां जाएं
गुजरात का कच्छ घूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहां पर सफेद रेगिस्तान, देसी खाना और एडवेंचर मिलेगा।
कच्छ, गुजरात
राजस्थान का जयपुर (पिंक सिटी) भी इस मौसम में जरूर घूमें। वहां घूमने लायक काफी कुछ है।
जयपुर, राजस्थान
मुंबई, महाराष्ट्र
विदेशियों की पहली पसंद मुंबई भी घूमने जा सकते हैं। वहां पर कई बीच, मंदिर, ऑफ साइट्स मौजूद हैं।
गोवा
फैमिली या फ्रेंड्स के साथ गोवा भी घूमने का प्लान कर सकते हैं। गोवा बीच और पार्टी के लिए बेस्ट रहेगा।
बेंगलुरु
सिटी लाइफ का मजा लेना चाहते हैं, तो बेंगलुरु जाएं। वहां पर आपको नाइट लाइफ का फुल मजा मिलेगा।
लखनऊ, यूपी
उत्तर प्रदेश के लखनऊ भी घूमने का प्लान बना सकते हैं। लखनऊ में स्वादिष्ट खाना और ऐतिहासिक इमारतें आपका स्वागत करेंगी।
दिल्ली
देश की राजधानी दिल्ली से दूर रहते हैं, तो पहले दिल्ली दर्शन का प्लान करें। दिल्ली में घूमने-देखने के लिए काफी कुछ है।
