By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
मूलांक 6 के लोगों को किस रत्न की अंगूठी पहननी चाहिए?
अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक की अपनी खासियत होती है। प्रत्येक मूलांक किसी न किसी ग्रह से संबंधित होता है और प्रत्येक ग्रह का अपना रत्न होता है।
हर ग्रह का अपना रत्न
मान्यता है कि रत्न धारण करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
सकारात्मक ऊर्जा
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मूलांक 6 वालों को किस रत्न की अंगूठी पहननी चाहिए।
मूलांक 6
हीरा रत्न मूलांक 6 वालों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हीरा को शुक्र ग्रह का रत्न माना जाता है और मूलांक 6 के लोगों पर भी शुक्र का ही प्रभाव रहता है।
हीरा रत्न
इसलिए हीरा धारण करने से इन लोगों को बहुत लाभ होता है। हीरा धारण करने से व्यक्ति के आकर्षण में वृद्धि होती है।
लाभ
इसे पहनने से लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। साथ ही धन और वैभव भी प्राप्त होता है।
धन और वैभव
हीरा धारण करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पति-पत्नी के बीच संबंध मजबूत होते हैं।
संबंध मजबूत
हीरा को शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में धारण करना चाहिए। इसे चांदी या प्लेटिनम की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए।
किस दिन पहनें
हीरा धारण करने से पहले उसे गंगाजल से शुद्ध कर लेना चाहिए और शुक्र मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है- ऊं द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः॥
मंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
शुक्र प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर चढ़ा दें ये चीजें, भर जाएगी तिजोरी!
Click Here