अंक ज्योतिष: जन्म की तारीख से जानें किस देवी-देवता की पूजा करना रहेगा शुभ
अंक ज्योतिष के मुताबिक, जन्म की तारीख से जातक का मूलांक निकाला जाता है। बता दें कि हर मूलांक का अपना स्वामी ग्रह और उसके देवता होते हैं, जिनका पूजा करना शुभ फल देता है।
अंक ज्योतिष
मूलांक 1 के जातकों यानी किसी भी महीने में 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं। इस मूलांक के लोगों को सूर्य देव के साथ ही विष्णु जी की पूजा करना शुभ होता है।
मूलांक-1
2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है और इनके स्वामी ग्रह चंद्र देव हैं। शुभ फल के लिए इस मूलांक के जातक चंद्र देव के साथ ही भगवान शिव की पूजा करें।
मूलांक-2
मूलांक 3 के जातकों यानी किसी भी महीने में 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। इस मूलांक के लोगों को बृहस्पति के साथ ही विष्णु जी की पूजा करना शुभ रहेगा।
मूलांक-3
राहु प्रभाव वाले मूलांक 4 के जातक यानी किसी भी महीने में 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग भगवान गणेश की पूजा करें। इससे बाधाएं दूर होती हैं और सुख-शांति मिलती है।
मूलांक-4
मूलांक 5 के जातकों यानी किसी भी महीने में 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के स्वामी ग्रह बुध हैं। इस मूलांक के लोगों को बुध के प्रभाव से सफलता पाने के लिए भगवान राम की पूजा करना शुभ रहेगा।
मूलांक-5
शुक्र ग्रह के अधीन मूलांक 6 के जातक यानी किसी भी महीने के 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग मां लक्ष्मी की पूजा करें। इससे धन और वैभव की प्राप्ति होती है।
मूलांक-6
मूलांक 7 के जातकों यानी किसी भी महीने में 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के स्वामी ग्रह केतु हैं। इस मूलांक के लोगों के लिए भगवान गणेश की पूजा करना शुभ रहेगा।
मूलांक-7
शनि प्रभाव वाले मूलांक 8 के जातक यानी किसी भी महीने में 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग शनिदेव और शिव जी की पूजा करें। इससे आर्थिक मजबूती और खुशहाली मिलती है।
मूलांक-8
मूलांक 9 के जातकों यानी किसी भी महीने में 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों के स्वामी ग्रह मंगल हैं। इस मूलांक के लोगों को मंगल के प्रभाव से शुभ फल पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करना चाहिए।
मूलांक-9
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
