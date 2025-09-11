By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 11, 2025
मूलांक 1 के लोग कैसे जीवनसाथी होते हैं?
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी माह की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होता है।
मूलांक 1
मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है जिसे जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
प्रतीक
ये लोग अपने दॄढ़ निश्चय और नेतृत्त्व करने की उत्तम क्षमता की वजह से जाने जाते हैं।
क्षमता
मूलांक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं।
स्वतंत्र विचार
वे अपने जीवन में अपने निर्णय खुद लेना पसंद करते हैं और किसी पर निर्भर रहना उन्हें पसंद नहीं आता।
निर्भर
मूलांक 1 वालों में ईमानदारी कूट-कूट कर भरी होती है। कुछ हद तक ये लोग हठी और अहंकारी भी होते हैं।
ईमानदार
मूलांक 1 वाले लोग स्वाभिमानी, अति महत्वाकांक्षी, आकर्षक, सुन्दर, अपना कार्य करने में निपुण होते हैं।
निपुण
मूलांक 1 के लोग अपने करियर और व्यक्तिगत विकास को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं।
महत्वकांक्षी
मूलांक 1 वाले लोग अक्सर रचनात्मक और नए विचारों से भरे होते हैं। वे जीवन को उत्साह और जोश के साथ जीते हैं।
खूबियां
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
