PUBLISHED Nov 18, 2025
केतु के प्रभाव से इन तारीखों को जन्मे लोग बिजनेस में बनाते हैं अलग पहचान
अंक ज्योतिष में जन्म तिथि व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य को दर्शाती है। बता दें कि अंक शास्त्र में कुल 9 मूलांक हैं और इन्हीं में से आज मूलांक 7 के जातकों के बारे में बताएंगे।
अंक ज्योतिष मूलांक 7
7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इस मूलांक के जातक बिजनेस में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। इनका रहस्यमय स्वभाव और केतु का प्रभाव इन्हें खास बनाता है।
बिजनेस में बनाते हैं पहचान
मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है। केतु के प्रभाव से ये लोग भविष्य की घटनाओं को भांप लेते हैं। यह गुण इन्हें बिजनेस में रणनीति बनाने और संकटों से निपटने में मदद करता है।
स्वामी ग्रह केतु
मूलांक 7 वाले लोग रहस्यमय होते हैं। इनके मन की बात जानना मुश्किल है। ये बोलने से ज्यादा चीजों की गहरी खोज में रुचि रखते हैं।
रहस्यमय स्वभाव
केतु के प्रभाव से मूलांक 7 वालों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले हो जाता है। ये लोग स्थिति को संभालने के लिए पहले से रणनीति तैयार कर लेते हैं।
भविष्य को भांपने की शक्ति
मूलांक 7 वाले बुद्धिमान होते हैं और समय-स्थिति के अनुसार अपनी बात रखते हैं। इनका संतुलित व्यवहार बिजनेस में सौदों और रिश्तों को मजबूत करता है।
संतुलित व्यवहार
अंक शास्त्र के मुताबिक, मूलांक 7 वाले बिजनेस में ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। ये लोग अपने साथ-साथ दूसरों की प्रगति के लिए भी काम करते हैं।
बिजनेस में ईमानदारी
मूलांक 7 वाले लोग ध्यान, योग और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होते हैं। इन्हें भीड़ से दूर शांति पसंद है। कला और रहस्यों में रुचि इन्हें रचनात्मक बनाती है।
आध्यात्मिक और कलाप्रेमी
मूलांक 7 वाले प्रेम और दोस्ती में भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। ये अपने साथी को समझने में माहिर होते हैं और खुले विचार रखते हैं।
भावनात्मक जुड़ाव
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
