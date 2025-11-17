By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 17, 2025

1, 10, 19 या 28 को जन्मे लोगों की इनके साथ बनती है परफेक्ट जोड़ी

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19, 28 तारीख को होता है, तो उनका मूलांक 1 होगा।

जन्म तारीख

आज हम आपको बताएंगे कि मूलांक 1 वालों के लिए कौन से अंक वाला बेस्ट पार्टनर बनता है।

बेस्ट पार्टनर

मान्यतानुसार, मूलांक 1 वालों की अपने ही मूलांक वालों के साथ अच्छा रिश्ता बन सकता है। ये एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल रहते हैं।

खुद के मूलांक के साथ

साथ ही साथ ये जोड़ी रिश्ते में एक दूसरे का खूब सम्मान भी करते हैं, जिसके कारण इनकी आपस में अच्छी समझ और संबंध बनता है।

खूब सम्मान करते हैं

जिनका जन्म 2, 11, 20 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 है. इस मूलांक के लोग मूलांक 1 वालों के लिए अच्छे पार्टनर साबित होते हैं।

मूलांक 2

इन दोनों की जोड़ी मिठास भरी होती है और ये एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। 

खास ख्याल

जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 होता है। इनकी भी मूलांक 1 वाले लोगों के साथ अच्छी बनती है।

मूलांक 5

इनकी जोड़ी बहुत प्यारी और मजबूत होती है।

प्यारी जोड़ी

8, 17, 26 तारीख पर जन्मे लोग मूलांक 1 वालों के लिए बहुत अच्छे पार्टनर बनते हैं। उनके रिश्ते में बहुत प्यार और सम्मान होता है।

मूलांक 8

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

