अंक ज्योतिष: 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे बच्चे के लिए लकी नाम
अंक ज्योतिष में 5, 14, 23 तारीख वाले बच्चों का मूलांक 5 होता है। इनका स्वामी बुध ग्रह है, जो बुद्धि, व्यापार, वाणी का का कारक है। ऐसे बच्चों के लिए सही नाम रखना बेहद जरूरी है।
अंक ज्योतिष
मूलांक 5 के जातक तेज दिमाग, मीठी वाणी, व्यापार में सफलता और घूमने-फिरने के शौकीन होते हैं। अगर इनका सही नाम रखा जाए, तो बुध की कृपा दोगुनी हो जाएगी।
बुध ग्रह का आशीर्वाद
मूलांक 5 के जातकों का C, G, L और S से नाम रखा जाए, तो जीवन में हमेशा सपोर्ट मिलेगा। उदाहरण के लिए, गौरव, लवकुश, चिराग, संगीता आदि।
सबसे लकी अक्षर
मूलांक 5 के लोगों का नाम रखने के लिए A, I, J, Q, Y, U, V, W, E, H, N, X भी शुभ अक्षर है। ऐसे में इनका नाम आदित्य, ईशा, जिया, हर्ष, निहाल आदि रख सकते हैं।
ये भी हैं लकी
C, G, L, S, A, I, J, Q, Y, U, V, W, E, H, N, X। इन 15 अक्षरों से शुरू होने वाला कोई भी नाम मूलांक 5 के जातकों के लिए शुभ होता है।
पूरा शुभ अक्षर
अगर बच्चे का नाम इन अक्षरों से नहीं है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ से नाम को मूलांक 5 + भाग्यांक से बैलेंस करवाएं।
इन अक्षर से ना हो नाम
मूलांक 5 वालों को B, K, R, D, M, T से शुरू नाम थोड़ा कम सूट करते हैं। जरूरी नहीं इन अक्षर से नाम होने से हानि हो, लेकिन शुभ अक्षर सबसे ज्यादा पावरफुल हैं।
ये अक्षर थोड़े कम फायदेमंद
विराट कोहली, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन मूलांक 5 के ही जातक हैं। इन सबके नाम लकी अक्षरों से ही शुरू हैं।
मूलांक 5 के सेलेब्स
मूलांक 5 वालों के लिए नामकरण सबसे शुभ दिन बुधवार है। हरा रंग, पन्ना रत्न भी इनके लिए लकी होता। नाम रखते समय 'ॐ बुं बुधाय नमः' 11 बार जपें।
नाम रखने का बेस्ट टाइम
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
