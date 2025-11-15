By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

अंक ज्योतिष: इन तारीखों की जन्मी लड़कियां पति और परिवार के लिए होती हैं लकी

अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर उसके व्यक्तित्व और भविष्फल का अंदाजा लगाया जा सकता है।

अंक ज्योतिष

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक 3 होता है।

मूलांक 3

आइए आज आपको अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 की लड़कियों के बारे में बताते हैं।

मूलांक 3 की लड़कियां

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 की लड़कियां स्वाभिमानी होती है। जल्दी सफलता हासिल करती हैं।

स्वाभिमानी

मूलांक 3 की लड़कियां पिता के लकी चार्म साबित होती हैं। माना जाता है कि इस मूलांक में जन्मी लड़कियां पिता के लिए भाग्यशाली होती हैं।

पिता के लिए भाग्यशाली

पिता के साथ ही मूलांक 3 की लड़कियां अपने पति और सास-ससुर के लिए भाग्यशाली मानी जाती है।

ससुराल के लिए भी लकी

मूलांक 3 की लड़कियां जिस घर में शादी करके जाती हैं, वहां सुख-समृद्धि में वृद्धि का कारण बनती है।

सुख-समृद्धि

अंक ज्योतिष के मुताबिक, मूलांक 3 की लड़कियां ससुराल में मान-सम्मान पाती हैं। खुशहाल जीवन व्यतीत करती हैं।

मान-सम्मान

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

कछुआ की अंगूठी किसे नहीं पहनना चाहिए?

 Click Here