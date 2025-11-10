By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 10, 2025
अंक ज्योतिष: विवाह की तारीख से जानें कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन
अंक ज्योतिष में विवाह की तिथि से मूलांक निकालकर वैवाहिक जीवन का भविष्य बताता है। 1 से 9 तक के मूलांक बताते हैं कि दांपत्य जीवन कैसा होगा। आइए जानें इसके बारे में।
अंक ज्योतिष
विवाह की तिथि के अंकों को जोड़ें। उदाहरण: 14 तारीख → 1+4=5, मूलांक 5। इसी तरह 23 → 2+3=5। यह मूलांक दांपत्य जीवन की दिशा तय करता है।
मूलांक कैसे निकालें?
1, 10, 19, 28 तारीखों पर विवाह करने वाले जोड़ों में शुरुआत में बहस होती है, लेकिन समय के साथ रिश्ता पक्का और गहरा होता जाता है। दोनों एक-दूसरे की कमजोरियां समझकर मजबूत बंधन बनाते हैं।
मूलांक 1
इन तारीखों में शादी करने वाले जीवनसाथी को भरपूर प्यार और साथ मिलता है। जीवन के उतार-चढ़ाव में भी रिश्ता अटूट रहता है। दोनों एक-दूसरे के सपनों को पूरा करने में सहयोग करते हैं।
मूलांक 2 - 2, 11, 20, 29
इन तारीखों पर विवाह करने वाले जोड़ों का जीवन उत्साह, हंसी और प्रेम से भरा रहता है। दोनों जीवन भर एक-दूसरे से प्यार करते हैं। रोमांस और खुशी हमेशा बनी रहती है।
मूलांक 3 - 3, 12, 21, 30
इन तारीखों में शादी करने वाले जोड़े एक-दूसरे की हर बात मानते हैं। रिश्ता संतुलित, शांत और वफादार रहता है। इनके बीच तीसरा व्यक्ति कभी हस्तक्षेप नहीं कर पाता है।
मूलांक 4 - 4, 13, 22, 31
इन तारीखों पर विवाह करने वालों में हल्की नोकझोंक रहती है, लेकिन समय के साथ रिश्ता गहरा और मजबूत होता जाता है। दोनों एक-दूसरे को समझकर बेहतर जीवनसाथी बनते हैं।
मूलांक 5 - 5, 14, 23
इन तारीखों में शादी करने वाले जोड़ों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखद और चर्चित रहता है। दोनों एक-दूसरे के साथ खूब समय बिताते हैं। रिश्ते की मिसाल लोग देते हैं।
मूलांक 6 - 6, 15, 24
इन तारीखों पर विवाह करने वाले जोड़ों का दांपत्य जीवन सफल, शांतिपूर्ण और संतुष्ट रहता है। दोनों एक-दूसरे की जरूरतों को समझते हैं। आध्यात्मिक जुड़ाव भी मजबूत होता है।
मूलांक 7 - 7, 16, 25
इन तारीखों में शादी करने वाले जीवनसाथी से पूरा सहयोग पाते हैं। हर मुश्किल में दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। रिश्ता चुनौतियों से और मजबूत होता है।
मूलांक 8 - 8, 17, 26
इन तारीखों पर विवाह करने वालों में मतभेद रहते हैं, लेकिन यही मतभेद रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। दोनों समझौता करना सीखते हैं। लंबे समय तक प्रेम बना रहता है।
मूलांक 9 - 9, 18, 27
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
