By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
मूलांक 4 के लोग इस फील्ड में बनाते हैं करियर, राहु का होता है प्रभाव!
अंक ज्योतिष में हर अंक की अपनी एक खास पहचान होती है। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव, सोच और भाग्य उसके जन्म तारीख से जुड़ा होता है।
पहचान
आज हम आपको मूलांक 4 के बारे में बताने जा रहे हैं। 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 बनता है।
मूलांक 4
इस अंक का स्वामी होते हैं राहु, जो अपनी रहस्यमयी और योजनाबद्ध प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है।
राहु है स्वामी
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 4 वाले लोग बेहद प्रैक्टिकल और प्लानिंग में माहिर होते हैं।
प्लानिंग में माहिर
कहा जाता है कि ये जो भी काम करते हैं, पहले उसे अच्छे से सोचते हैं, फिर पूरा ध्यान लगाकर उसे अंजाम देते हैं।
अंजाम
दिमाग तेज
इनका दिमाग तेज चलता है और ये अपनी अलग सोच के लिए जाने जाते हैं। राहु की तरह ही इनकी सोच कई बार दूसरों से बिल्कुल हटकर होती है।
धन और सफलता
राहु का प्रभाव इन लोगों को धन और सफलता भी दिलाता है, बशर्ते ये अपनी योजना पर टिके रहें और भावनाओं में बहने से बचें।
सोच
ये लोग इमोशनल कम और लॉजिकल सोच वाले होते हैं।
करियर
राजनीति, जनसंचार, बिजनेस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में मूलांक 4 वाले लोग अच्छा नाम कमा सकते हैं, क्योंकि इनमें सिस्टमैटिक तरीके से काम करने की गजब की क्षमता होती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
