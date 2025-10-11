By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

परफेक्ट कपल कहलाते हैं इस मूलांक के लोग

अंक ज्योतिष में हर एक मूलांक की विशेषता बताई गई है। इसी में से एक मूलांक 6 है।

मूलांक 6

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 6 के लोग परफेक्ट जीवनसाथी साबित होते हैं।

परफेक्ट जीवनसाथी

अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 6 होता है।

जन्म तारीख

इस अंक का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो प्रेम, सौंदर्य, विलासिता और कला का प्रतीक माना जाता है।

स्वामी ग्रह

ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के धनी और सौम्य होते हैं। ये बात-चीत में बहुत प्रभावशाली होते हैं।

प्रभावशाली

मूलांक 6 के लोग प्रेम-प्रसंगों में रुचि रखते हैं, लेकिन धोखा देने वाले नहीं होते है।

रुचि

इनका स्वभाव मधुर, सौम्य और सहयोगात्मक होता है। यह किसी से झगड़ा पसंद नहीं करते और शांति बनाए रखना इनकी प्राथमिकता होती है।

स्वभाव

मूलांक 6 के लोग बहुत रोमांटिक और भावुक होते हैं।

रोमांटिक व भावुक

शुक्र ग्रह की विशेषता के कारण मूलांक 6 वाले लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं। इनका प्रेम गहरा और स्थायी होता है। अक्सर इनका विवाह प्रेम-विवाह होता है।

प्रेम विवाह

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है?

 Click Here