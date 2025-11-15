By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत अमीर, खूब मिलता है मान-सम्मान

अंक ज्योतिष के मुताबिक, जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 8, 17, या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है।

मूलांक 8

मूलांक 8  का संबंध शनि देव से माना जाता है। मान्यतानुसार, ये लोग बड़े होकर राजनेता या कलाकार बनते हैं।

बनते हैं राजनेता

मूलांक 8 के लोग मेहनती और कर्मठ होते हैं। हालांकि जातकों को जीवन के शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 

कर्मठ और मेहनती

लेकिन उन कठिनाइयों को ऐसे लोग बहुत आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर खत्म करके आगे बढ़ते हैं।

आत्मविश्वास

अंक ज्योतिष के मुताबिक समाज में ऐसे व्यक्ति अपना अलग ही मुकाम स्थापित करते हैं। मान्यता है कि यह लोग विचार के काफी अच्छे होते हैं।

अच्छे विचार

दिखावा पसंद नहीं

मूलांक 8 वाले लोग रिसर्च के मामले में भी अच्छा खासा नाम कमाते हैं। ये दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं।

खुशमिजाज

साथ ही मूलांक 8 वाले लोग अपने कर्म पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। ये काफी खुशमिजाज होते हैं।

अमीर होते हैं

ये लोग समाज में खूब मान-सम्मान कमाते हैं। साथ ही धन के मामले में भी बहुत अमीर होते हैं।

मुकाम

मूलांक 8 के लोग कारोबार में भी अपना पैर जमा लेते हैं। बता दें कि जिन लोगों का मूलांक 8 होता है, वह 35 साल के बाद बड़े मुकाम हासिल कर पाते हैं।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

नोट

गंगाजल में गुड़ मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लाभ

 Click Here