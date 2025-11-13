By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 13, 2025
पढ़ाकू होते हैं इस तारीख को जन्मे लोग!
अंक ज्योतिष मूलांक पर आधारित है। मूलांक का हमारे जीवन पर बहुत असर होता है। अंक ज्योतिष बताते हैं कि हर मूलांक का एक गुरु ग्रह होता है।
हर एक मूलांक का ग्रह
आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मूलांक की जिनमें जन्मे लोग पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं।
मूलांक
पहला मूलांक 3 है। किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है।
मूलांक 3
इस मूलांक के बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है और वे पढ़ाई-लिखाई में तेज और होशियार भी काफी ज्यादा होते हैं।
होशियार
दरअसल, मूलांक 3 में जन्में बच्चों का प्रतिनिधि ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। इन्हें गुरु के नाम से भी जाना जाता है।
प्रतिनिधि ग्रह
मूलांक 5
मूलांक 3 के अलावा 5 जन्में बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं। मूलांक 5 यानी जिनका जन्म 5,14 और 23 को हुआ हो।
स्वामी ग्रह बुध
मूलांक 5 वाले लोग बहुत तेजी से सीखने वाले होते हैं। इसका स्वामी ग्रह बुध होते हैं।
मूलांक 7
इसके अलावा मूलांक 7 के लोग भी पढ़ाई में काफी तेज होता है। यानी जिनका जन्म 7, 16 और 25 होता है, उनका मूलांक 7 होता है।
भविष्य
ये सभी रिसर्च में कमाल करते हैं और हाइयर स्टडीज में कमाल करते हैं। इन फ्यूचर अक्सर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, और गणित जैसे क्षेत्रों में सफल रहता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
