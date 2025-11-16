By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 16, 2025
Faith
लॉयल होते हैं इस तारीख को जन्मे लोग, प्यार में देते नहीं कभी धोखा!
अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तारीख के आधार पर उसके व्यक्तित्व, भविष्य और व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है।
अंक ज्योतिष
आज हम मूलांक 2 के बारे में बताने जा रहे हैं। मूलांक 2 वालों का जन्म तारीख 2,11, 20 या 29 होता है।
मूलांक 2
मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा को शांति, संतुलन और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है।
चंद्रमा से संबंध
चंद्रमा के प्रभाव की वजह से मूलांक 2 वाले लोगों का भी स्वभाव भी शांत और इमोशनल होता है।
स्वभाव
मूलांक 2 वाले लोग दिल से सोचते हैं और दूसरों के फीलिंग्स को आसानी से समझ जाते हैं।
दिल से सोचते हैं
समझदारी
इनका नेचर सॉफ्ट होता है, ये झगड़े से दूर रहते हैं और हर स्थिति को प्यार व समझदारी से हैंडल करना जानते हैं।
लॉयल व केयरिंग
ऐसे लोग बहुत अच्छे दोस्त, पार्टनर और कलीग साबित होते हैं क्योंकि ये लॉयल और केयरिंग होते हैं।
पैसों के मामले में
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 2 वाले लोग पैसे के मामले में बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करते हैं। ये दिल से खर्च करते हैं।
अच्छे इंसान
मूलांक 2 वाले लोग क्रिएटिव और सेंसेटिव माइंड के होते हैं। कुल मिलाकर ये अच्छे इंसान होते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
