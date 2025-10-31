By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 31, 2025
बचपन में गरीब, मेहनत कर जवानी में अमीर हो जाते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग
अंक ज्योतिष जातक के मूलांक के आधार पर उसके गुण-दोष के साथ ही भविष्य की जानकारी देता है। 3, 12, 21 और 30 को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। आइए जानते हैं इनके बारे में।
अंक ज्योतिष
मूलांक 3 का स्वामी ग्रह बृहस्पति ज्ञान, धर्म और रचनात्मकता का प्रतीक है। मिलनसार स्वभाव वाले ये जातक बचपन में गरीब होने के बावजूद जीवन में चमत्कारिक उड़ान भरते हैं।
मूलांक 3 का स्वामी ग्रह
मूलांक 3 के जातक रचनात्मक और प्रेरणादायक होते हैं। ये लोग बातों के पक्के, पूर्वजों का सम्मान करने वाले और हर मुश्किल का डट कर सामना करते हैं, जिससे इनका जीवन रोमांचक बन जाता है।
मूलांक 3 की खासियत
3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों की अधीरता कभी-कभी बाधा बन जाती है और पुराने प्रेम के कारण समस्याएं उभरती हैं। हालांकि, ये लोग साहसी, स्वाभिमानी और मेहनती होते हैं।
मूलांक 3 की खामियां
करियर के लिहाज से मूलांक 3 के जातक कला, शिक्षा, पत्रकारिता, व्यापार या मनोरंजन के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बचपन की गरीबी के बाद जवानी में मेहनत के बल पर सफलता हासिल करते हैं।
करियर
प्रेम जीवन में ये भाग्यशाली नहीं होते हैं। पुराने रिश्तों की छाया सताती है, लेकिन इनका शादीशुदा जीवन सुखमय रहता है। इस मूलांक के जातकों का भाई-बहनों और परिवार से रिश्ते अच्छे होते हैं।
लव लाइफ
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 के जातक बचपन में आर्थिक तंगी और कठिनाइयां झेलते हैं, लेकिन स्वाभिमान और साहस से लड़ते हैं। यह गरीबी ही उन्हें मेहनती बनाती है, जो जवानी में फल देती है।
बचपन की गरीबी
मूलांक 3 के जातकों का जवानी में भाग्य उदय होता है। बृहस्पति की कृपा से अधूरे सपने साकार, धन लाभ और करियर में पदोन्नति होती है।
जवानी में अमीरी
मूलांक 3 के जातकों के लिए शुभ अंक 3 और 9। शुभ रंग पीला और शुभ दिन गुरुवार और मंगलवार होता है। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।
शुभ अंक, रंग और दिन
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
