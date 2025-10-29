By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
इस मूलांक के लोगों में होता है बुद्धि का भंडार, जानिए शक्तियां
अंक ज्योतिष में मूलांक 5 को बेहद शक्तिशाली अंक माना जाता है। कहते हैं कि इस मूलांक के लोगों में बुद्धि का भंडार होता है। चलिए इनकी खूबियां जानते हैं।
मूलांक 5
मान्यता है कि जिस व्यक्ति का जन्म 5 ,14, 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 होता है। इस अंक के स्वामी बुध होते है।
बुध हैं स्वामी
बुध ग्रह को राजकुमार ग्रह की प्रधानता दी गई है। इनका सबसे प्रिय ग्रह शुक्र और सूर्य है इनके शत्रु चंद्रमा होते है।
राजकुमार ग्रह
बुध के प्रभाव की वजह से मूलांक 5 वाले दिमाग से बहुत तेज होते है। यह ज्यादा व्यापार में होते है।
दिमाग से तेज
मूलांक 5 के लोग अपना प्लानिंग बहुत तेजी में करते है। साथ ही यह मानसिक श्रम ज्यादा करते है शारारिक श्रम को बहुत कम महत्व देते है।
प्लानिंग में होते हैं माहिर
व्यक्तित्व की बात करें, तो मूलांक 5 के लोग साहस, शौर्य और हिम्मत के धनी होते है। ये साहस के दम पर बड़े से बड़े चट्टान से टकरा जाते है।
व्यक्तित्व
मूलांक 5 वाले लोगों को अपने जीवन में प्रसिद्धि भी खूब मिलती है। यह व्यापार में रिस्क उठाने को सदैव तत्पर रहते हैं।
खूब होते हैं फेमस
शिक्षा की बात करें, तो ये कई भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। यदि किसी कारण वश इनकी विद्या कम भी रह जाती है तो भी ये चतुर और बुद्धिमान ही कहलाते हैं।
शिक्षा
रिलेशनशिप की बात करें, तो इन्हें नए संबंध बनाने में इन्हें काफी खुशी मिलती है। स्वभाव से काफी मिलनसार होते हैं। इसके चलते इनके दोस्तों की संख्या अधिक होती है।
रिलेशनशिप
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
