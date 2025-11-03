By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 3, 2025
Faith
8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों के लिए कौन-सा रत्न शुभ होता है?
अंक ज्योतिष के अनुसार 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है।
जन्म तारीख
मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनिदेव को माना जाता है।
स्वामी ग्रह
नवग्रहों में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर निर्णय करते हैं।
निर्णय
अंक ज्योतिष के मुताबिक, इस मूलांक के लोग बड़े होकर बड़े राजनेता बनते हैं।
राजनेता
मान्यता है कि यह लोग विचार के काफी अच्छे होते हैं।
विचार
मूलांक 8 के लोग समाज में खूब मान-सम्मान कमाते हैं।
मान-सम्मान
साथ ही धन के मामले में भी मूलांक 8 के जातक बहुत अमीर होते हैं।
अमीर
मूलांक 8 वालों के लिए नीलम रत्न पहनना शुभ है।
नीलम रत्न
आप सोने की अंगूठी में नीलम रत्न को धारण कर सकते हैं।
सोने की अंगूठी
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
