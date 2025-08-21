By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

Numerology: भाग्य नहीं कर्म पर भरोसा करते हैं इस मूलांक के लोग!

अंक ज्योतिष के मुताबिक, जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 है। 

मूलांक 8

इस मूलांक का संबंध शनिदेव से है। ऐसे में ये लोग मेहनती और कर्मठ होते हैं।

शनिदेव से संबंध

अंक ज्योतिष की मानें, तो मूलांक 8 के जातकों को जीवन के शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

शुरुआती जीवन

लेकिन उन कठिनाइयों को ऐसे लोग बहुत आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर खत्म करके आगे बढ़ते हैं।

आत्मविश्वासी

इतना ही नहीं जिन लोगों का मूलांक 8 होता है, वे बड़े होकर बड़े राजनेता बनते हैं। मान्यता है कि यह लोग विचार के काफी अच्छे होते हैं।

अच्छे विचारक होते हैं

कहा जाता है कि जिन-जिन लोगों का मूलांक 8 होता है, वे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं।

दिखावा पसंद नहीं

साथ ही मूलांक 8 वाले लोग भाग्य पर भरोसा नहीं करते हैं बल्कि अपने कर्म पर ज्यादा भरोसा रखते हैं।

कर्म पर भरोसा

इस मूलांक के लोग समाज में खूब मान-सम्मान कमाते हैं। साथ ही धन के मामले में भी बहुत अमीर होते हैं।

अमीर होते हैं

मूलांक 8 के लोग काफी खुशमिजाज होते हैं। ये लोग किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं।

खुशमिजाज

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

दीपक में बचे घी को माथे पर लगाने से लाभ

 Click Here