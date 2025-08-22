By Dheeraj Pal
40 की उम्र में 25 के लगते हैं इस मूलांक के जातक!

अंक ज्योतिष के मुताबिक महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 माना जाता है।

मूलांक 6

इस मूलांक का संबंध शुक्र ग्रह से होते होता है। ऐसे में ये लोग भाग्यशाली होते हैं।

शुक्र ग्रह से संबंध

साथ ही ये लोग बहुत कम उम्र में ही पैसा, पॉवर, शोहरत, इज्जत सब अपना बना लेते हैं।

खासियत

इस मूलांक के लोग शान से लाइफ जीने के शौकीन होते हैं।

शौकीन

साथ ही ये लोग वर्तमान में जीते हैं और इन लोगों को कंजूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है।

कंजूसी पसंद नहीं

इन ये लोग अपने आप को सदा जवान मानते हैं। साथ ही ये मेंटेंन रहते हैं।

मेंटेंन

ये लोग कलाप्रेमी होते हैं और इनमें सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है।

कलाप्रेमी

वहीं, इस मूलांक के लोग ये लोग अपने नेचर की वजह से पहचाने जाते हैं। ये हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं।

नेचर

मूलांक 6 के जातक अपनी वास्तविक उम्र से छोटे लगते हैं। यानी ये 40 के हो जाने के बाद भी 25 के दिखते हैं।

खूबी

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

