By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
इस तारीख को जन्मे लोगों में जल्दी नहीं आता बुढ़ापा, हमेशा दिखते हैं यंग!
अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक की खासियत होती है। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक के बारे में बताएंगे जिन लोगों के बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है।
मूलांक
आज हम आपको मूलांक 6 के बारे में बताएंगे, जिनका स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र को ज्योतिष में सौंदर्य का कारक माना जाता है।
मूलांक 6
यही वजह है कि मूलांक 6 वालों का सौंदर्य भी लंबे समय तक बरकरार रहता है।
सौंदर्य
बता दें महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 6 के अंतर्गत आते हैं।
जन्म तारीख
मूलांक 6 शुक्र के कारण ही मूलांक 6 के लोगों में एक अलग सा आकर्षण देखने को मिलता है। ये हमेशा बन-ठनकर रहते हैं और इन्हें महंगे कपड़े पहनने का काफी शौक होता है।
शौक
लग्जरी लाइफ
ये लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं और लाइफ में खूब पैसा भी कमाते हैं। इनके अंदर दूसरों को सम्मोहित करने का गुण होता है।
खासियत
ये लोग तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देते और हर परिस्थिति में पॉजिटीव सोच रखते हैं। इनका व्यक्तित्व सौम्य, मिलनसार और मददगार होता है।
जवान रहते हैं
इनका मन हमेशा युवा और उत्साहित रहता है, जो इनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। यही चीज इन्हें उम्र बढ़ने के बाद भी जवान बनाए रखती है।
करियर
मूलांक 6 वाले कला, आभूषण या वस्त्रों के व्यापार में काफी अच्छा कर सकते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम और फायदे
Click Here