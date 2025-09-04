By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 04, 2025
कला प्रेमी होते हैं इस मूलांक के लोग, जीवन में खूब कमाते हैं धन!
अंक शास्त्र में शुक्र ग्रह को विलासता, धन, वैभव, ऐश्वर्य, वैवाहिक सुख और लग्जरी लाइफ का कारक माना जाता है।
वैभव का कारक
शुक्र ग्रह का संबंध मूलांक 6 से है। अंक ज्योतिष के मुताबिक महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है।
मूलांक 6
इन मूलांक में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। साथ ही इन लोगों को शुक्र ग्रह अपार पैसा और पद- प्रतिष्ठा देते हैं।
पद-प्रतिष्ठा
यह लोग कला के जानकार और कला प्रेमी होते हैं। साथ ही शुक्र ग्रह से जुड़े लोग बहुत फैशनेबल होते हैं।
कला प्रेमी
मूलांक 6 के लोग घूमने- फिरने के शौकीन होते हैं। साथ ही ये लोग अपने आपको फिट रखते हैं।
शौकीन
वहीं इनका स्वभाव थोड़ा चुलबुले रहता है। साथ ही ये जहां भी जातें हैं वहां इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का भी शौक रहता है।
स्वभाव
मान्यता है कि मूलांक 6 के लोगों पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। साथ ही ये पहली मुलाकात में किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं।
देर से आता है बुढ़ापा
मूलांक 6 से जुड़े लोग जीवन में काफी अमीर होते हैं। साथ ही ये लोग जीवन लग्जरी से जीते हैं। वहीं ये लोग व्यवहारिक होते हैं।
लग्जरी लाइफ
अंक 6 से जुड़े लोग अगर फिल्म लाइन, मीडिया, मॉडलिंग, नाटक और फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर बनाएं तो इनको अच्छी सफलता मिल सकती है।
करियर
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
