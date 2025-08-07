By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
केयरिंग और ईमानदार होती हैं इस मूलांक की लड़कियां!
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के आधार पर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है।
मूलांक के आधार पर
अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी भी माह की 6, 15 और 24 तारीख की लड़कियों का मूलांक 6 होता है।
मूलांक 6
मूलांक 6 का संबंध धन और वैभव के कारक ग्रह शुक्र से होता है। ऐसे में ये लड़कियां काफी धनी होती हैं।
संबंध
धनवान के साथ-साथ मूलांक 6 की लड़कियां काफी मेहनती और खूबसूरत होती हैं।
खूबसूरत होती हैं
इस लड़कियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ये लड़कियां जिस भी काम में हाथ डालती हैं, उन्हें सफलता ही हाथ लगती है।
मां लक्ष्मी की कृपा
मूलांक 6 की लड़कियां अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी भाग्यशाली मानी जाती हैं।
भाग्यशाली
ये जिस घर में जाती हैं, वहां का भाग्य बदल देती हैं। ये स्वभाव से काफी केयरिंग है।
केयरिंग होती हैं
मूलांक 6 की लड़कियां शांत स्वभाव की और भरोसेमंद होती हैं। इसी कारण ये हर किसी का दिल भी जीत लेती हैं।
स्वभाव
ये गीत-संगीत, नाटक और नाच-गाने जैसी कलाओं की बहुत शौकीन होती हैं। साथ ही ये लड़कियां बहुत खुशमिजाज और रचनात्मक होती हैं।
शौकीन
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
जन्माष्टमी की पूजा करने का सही तरीका क्या है?
Click Here