इस तारीख को जन्मी लड़कियां महारानी की तरह जीती हैं लाइफ!
अंक ज्योतिष मूलांक पर आधारित होते हैं, जो 1 से 9 तक होते हैं। मूलांक वह संख्या होती है जो किसी व्यक्ति की जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर प्राप्त की जाती है।
मूलांक क्या होता है
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक या जन्म तिथि के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बताता है। आज हम मूलांक 6 की लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं।
मूलांक 6 की लड़कियां
किसी भी माह की 6, 15 और 24 तारीख की लड़कियों का मूलांक 6 होता है। हर मूलांक किसी ना किसी ग्रह या देवी-देवताओं से जुड़ा हुआ होता है।
मूलांक 6 की जन्मतिथि
ऐसे ही मूलांक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से है, जिसे धन और वैभव का कारक माना जाता है। साथ ही यह ग्रह प्रेम और शांति का प्रतीक है।
मूलांक 6 का संबंध
इतना ही नहीं मूलांक 6 का संबंध मां लक्ष्मी से भी है। ऐसे में इस मूलांक की लड़कियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है।
मां लक्ष्मी से नाता
मां लक्ष्मी की कृपा से ये लड़कियां धनवान और बेहद खूबसूरत होती हैं। इनको जीवन में सभी सुख-सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे में ये पूरे जीवन लग्जरी लाइफ जीती हैं।
धनवान और खूबसूरत
मूलांक 6 की लड़कियां अपनी मेहनत के दम पर धनी बनती हैं। ये खूब पैसा कमाती हैं। साथ ही खर्च करने में भी इनका हाथ खुला होता है।
अपने दम पर कमाती हैं पैसे
मूलांक 6 की लड़कियां दीर्घायु, स्वस्थ, बलवान और हंसमुख होती हैं। ये हर कार्य में निपुण होती हैं।
खूबियां
ये लड़कियां टेलीविजन और फिल्मों में एक्टिंग, न्यूज एंकरिंग, डांसर, मॉडलिंग, एयर होस्टस, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, ज्वेलर, इत्यादि में अपना करियर बनाती हैं।
इसमें बनाती हैं करियर
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
