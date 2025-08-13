By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 13, 2025
इस मूलांक वालों को राहु से मिलती हैं ये खूबियां, जानें खासियत
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए हम किसी भी व्यक्ति की विशेषता, स्वभाव और जीवन के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है।
अंक ज्योतिष
अंक ज्योतिष के मुताबिक जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों का मूलांक 4 होता है
मूलांक 4
मंगल ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के कई क्षेत्रों पर पड़ता है, जैसे करियर, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन और मानसिक शक्ति।
प्रभाव
अंक ज्योतिष में मूलांक 4 राहु का बताया गया है। राहु बहुत को ज्योतिष शास्त्र में योजना बनाकर चलने वाला ग्रह बताया गया है।
ग्रह
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 4 वाले जातक थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जिस वजह से ये कई बार गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं।
स्वभाव
मूलांक 4 वाले जातक बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। ये थोड़े से कम इमोशनल होते हैं। वैसे ये लोग गजब के मेहनती रहते है।
प्रैक्टिकल होते हैं
मूलांक 4 वाले अच्छे व्यापारी ट्रांसपोर्टर, इंजीनियर पायलट, डिजाइनर, डाक्टर, वकील, प्रोफ़ेसर, शिक्षाविद और लीडर हो सकते हैं।
पेशा
मूलांक 4 वाले जातक बहुत ही चतुर, चालाक एवं प्रसिद्ध कूटनितिक होते हैं।
चतुर
मूलांक 4 वालों की मूलांक 2 और मूलांक 8 वालों के साथ ज्यादा नहीं बनती है। मूलांक 2 चंद्रमा का नंबर है । मूलांक 2 वालों को खुराफाती लोग कम ही पसंद आते हैं।
इनसे नहीं बनती है
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
