By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग पहनें इन रंगों के कपड़े, मिलेगी सफलता
अंक ज्योतिष में 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के लोग आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी होते हैं। आइए जानें इनके लिए कौन सा रंग शुभ होता है।
मूलांक 1
मूलांक 1 वालों को सुनहरा या गोल्डन रंग पहनना चाहिए। यह सूर्य की ऊर्जा बढ़ाता है। महत्वपूर्ण मीटिंग, इंटरव्यू या समारोह में गोल्डन शर्ट, साड़ी या एक्सेसरी पहनें।
सुनहरा रंग
नारंगी रंग मूलांक 1 के लिए शुभ है। यह सकारात्मकता और उत्साह लाता है। सोमवार या रविवार को नारंगी कुर्ता, टाई या दुपट्टा पहनें। नई शुरुआत या प्रेजेंटेशन में यह रंग आपको आगे रखेगा।
नारंगी रंग
लाल रंग मूलांक 1 वालों को नेतृत्व शक्ति देता है। महत्वपूर्ण निर्णय या प्रतियोगिता में लाल शर्ट, ब्लेजर या साड़ी पहनें। यह सूर्य की तरह चमक बढ़ाता है। इस रंग के कपड़े विशेष अवसर पर पहनें।
लाल रंग
पीला रंग बुद्धि और स्पष्टता लाता है। परीक्षा, मीटिंग या नई योजना में पीला कुर्ता या स्कार्फ पहनें। मूलांक 1 वालों के लिए यह रंग मानसिक शक्ति बढ़ाता है।
पीला रंग
क्रीम या ऑफ-व्हाइट रंग तनाव कम करता है। दैनिक जीवन में क्रीम शर्ट या साड़ी पहनें। यह सूर्य की गर्मी को संतुलित रखता है। इस रंग के कपड़े कार्यस्थल पर शांति और सम्मान दिलाता है।
ऑफ-व्हाइट या क्रीम
मूलांक 1 वालों को काला, गहरा नीला और ग्रे रंग नहीं पहनना चाहिए। ये सूर्य की ऊर्जा कम करते हैं। विशेषकर रविवार को इनसे दूर रहें। नकारात्मकता बढ़ सकती है।
काला और ग्रे से बचें
मूलांक 1 के जातक रविवार को सुनहरा, नारंगी या लाल रंग जरूर पहनें। सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और इन रंगों में रहें। ऐसा करने से पॉजिटिविटी बढ़ेगी।
रविवार का विशेष नियम
गोल्डन घड़ी, चेन या अंगूठी मूलांक 1 के लिए शुभ होता है। लाल या नारंगी पत्थर जड़ित आभूषण पहनें। यह सूर्य को मजबूत करता है।
गोल्ड ज्वेलरी
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
घर पर काले घोड़े की नाल लगाने से क्या होता है?
Click Here