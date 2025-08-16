By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 16, 2025
मूलांक 1 के लोग कैसे जीवनसाथी होते हैं, जानें खूबियां
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के आधार पर व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है।
मूलांक
हर एक मूलांक अपनी खासियत होती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मूलांक 1 के लोग कैसे जीवनसाथी होते हैं।
मूलांक 1
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होता है।
जन्म तारीख
मूलांक 1 वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं।
विचार
इस मूलांक के लोग अपने जीवन में अपने निर्णय खुद लेना पसंद करते हैं और किसी पर निर्भर रहना उन्हें पसंद नहीं आता।
निर्भर नहीं रहते हैं
एक जीवनसाथी के रूप में, वे मजबूत इरादों वाले और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं।
लक्ष्यों के प्रति समर्पित
वे अपने साथी से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि वह आत्मनिर्भर हो और अपने विचारों को मजबूती से रख सके।
आत्मनिर्भर
मूलांक 1 के लोग अक्सर रचनात्मक और नए विचारों से भरे होते हैं। वे जीवन को उत्साह और जोश के साथ जीते हैं।
रचनात्मक
इस मूलांक के लोग अपने साथी के साथ नई चीजें करना, घूमना-फिरना और जीवन के हर पल का आनंद लेना पसंद करते हैं।
घूमना-फिरना है पसंद
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
