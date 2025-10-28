By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 28, 2025
अंक ज्योतिष: इन मूलांक वालों के लिए लकी रहेगा नया साल 2026, हाथ लगेगी बड़ी सफलता
साल खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, नया साल 2026 कई मूलांक वालों के लिए खास रहेगा। इस दौरान पदोन्नति, धन लाभ और अधूरे सपने पूरे होंगे।
अंक ज्योतिष 2026
4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। आने वाले नए साल 2026 में मूलांक 4 के जातकों बेहतरीन अवसर मिलेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों के सपने साकार होंगे।
मूलांक 4
अगर आपका मूलांक 4 है और आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो नया साल 2026 आपको सपने साकार करने का मौका देगा। धैर्य रखेंगे, तो कई अच्छे अवसर मिलेंगे।
बिजनेस में अजमाएं किस्मत
अंक ज्योतिष के अनुसार , 5 , 14 या 23 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है। नया साल 2026 मूलांक 5 के जातकों के लिए भी काफी लकी रहने वाला है।
मूलांक 5
बुध की कृपा से मूलांक 5 के जातकों के लिए नया साल 2026 करियर के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। नौकरी में बदलाव भी संभव है और यात्रा के काम से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है।
करियर के लिए अच्छा
6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। 2026 में मूलांक 6 के जातकों को अलग पहचान मिलेगी। कार या घर खरीदने का अवसर, जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।
मूलांक 6
अंक ज्योतिष के अनुसार , 8 , 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इस मूलांक के जातकों के लिए भी नया साल 2026 अच्छा साबित होने वाला है।
मूलांक 8
शनि के प्रभाव से मूलांक 8 के लोग नए साल 2026 में अपने अधूरे काम पूरे करेंगे। इस साल कड़ी मेहनत के बदौलत मूलांक 8 के लोगों को अपार सफलता मिल सकती है।
नए साल में सफलता
9 , 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। नए साल 2026 में इस मूलांक के जातकों को लंबे समय से किसी चीज को पाने की इच्छा पूरी होगी। नौकरी से लेकर व्यापार तक सबकुछ अच्छा रहेगा।
मूलांक 9
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
