By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
झूठ या चापलूसी पसंद नहीं करती हैं इस मूलांक की लड़कियां!
अंक ज्योतिष के मुताबिक हर मूलांक की अपनी एक खासियत होती है। मूलांक के जरिए व्यक्ति के स्वभाव, भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है।
खासियत
ऐसे में आज हम आपको उस मूलांक के बारे में बताएंगे जिनमें जन्मी लड़कियां झूठ या चापलूसी पसंद नहीं करती हैं।
पसंद नहीं करती हैं
अंक शास्त्र के मुताबिक जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्में होते हैं, उनका मूलांक 8 माना जाता है।
मूलांक 8
मूलांक 8 के लोग शनि देव के अधीन होते हैं। शनि देव को अनुशासन, कठोर, मेहनत और न्याय का देवता देवता माना जाता है।
शनिदेव के अधीन
यही वजह है कि मूलांक 8 की लड़कियों के जीवन में आ रही किसी भी परेशानी का वो डट कर सामना करती हैं और सफलता प्राप्त करती हैं।
सफलता प्राप्त
प्यार बांटने वाली
इस मूलांक की लड़कियां काफी प्यार बांटने वाली भी होती हैं। मगर इन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने में झिझक होती है।
चापलूसी पसंद नहीं
मूलांक 8 की लड़कियों को किसी भी तरह का झूठ या चापलूसी पसंद नहीं होती है।
स्वभाव
इनका स्वभाव काफी सीधा-सादा होता है, जो चीज इनको अच्छी और मन में होती है वे वहीं करती है।
फैसला
मूलांक 8 वाली लड़कियां अपने फैसले पूरी समझदारी और तार्किक सोच के आधार पर लेती हैं। वे शिक्षा, करियर और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करती हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे
Click Here